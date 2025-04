Nova pjesma Martina Kosovca osvojila nacionalnu glazbenu top listu: 'Baš me iznenadilo!'

Martin Kosovec je objavio novi singl na dan kad je osvojio nagradu "Večernjakova ruža" u kategoriji Novo lice godine. Pjesma "Ti si bila moje sunce" je odmah u tjednu nakon objave stekla veliku popularnost i osvojila hrvatsku nacionalno glazbenu top listu, zasjevši na sam vrh kao najviši novi ulaz ove godine. Ovo je ujedno prvi broj jedan na nacionalnoj top listi za Martina Kosoveca, koji je s 19 godina i 11 mjeseci postao drugi najmlađi izvođač u povijesti na vrhu liste mjerenja emitiranja.

- Iznenadio me broj 1 na listi u tako kratkom roku. Nadao sam se da će se slušateljima svidjeti pjesma, ali ovo je nadmašilo sva očekivanja. Šta da kažem, drago mi je da se ljudima sviđa jer smo se svi jako potrudili da bude sve kako treba. Pjesma je u eteru neko vrijeme, a svaki dan mi se netko javlja da ju ne može izbaciti iz glave i da ju pjevuši non stop. To mi je najljepši kompliment - kaže Martin o dosadašnjim dojmovima publike.

Foto: Stefan Špnić

Glazbu i stihove potpisuje autorica brojnih hitova domaće glazbe Marija Mirković, dok iza produkcije i aranžmana stoji Dragan Brnas koji se zajedno sa suradnicom Jadrankom Krišto potrudio da Martina usmjeri u nove grane njegovog izvanserijskog vokala.

U spotu koji prati singl glumi Martin, inače zaljubljenik u automobile, koji vozi svog limenog ljubimca. Glumica koja je neodlučna oko njihovog odnosa zbog razlike u godinama je Paula Pufek, a spot potpisuje Tin Majnarić. Pjesma "Ti si bila moje sunce“ je dostupna na svim streaming servisima. Izdavači su Aquarius Records i Cepelin Media.

Iza njega su i nominacije za Pjevača godine (Zlatni studio) i nagrada Moj prvi Music pub Hrvatskog radija.