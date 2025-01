Nova pjevačica grupe Magazin o natjecanju na Dori: 'Glupo je reći da ne očekujemo pobjedu!'

Grupa Magazin prošle je godine dobila novu pjevačicu, Lorenu Bućan (23), a ove godine će se predstaviti na Dori 2025., hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije, i tako naslijediti Baby Lasagnu te pokušati nadmašiti njegovo visoko drugo eurovizijsko mjesto. Na Doru odlaze s pjesmom na engleskom jeziku, za koju je glazbu napisao Tonči Huljić, a tekst njegov sin Ivan.

- Jednostavno dat ćemo sve od sebe, samouvjereni smo, vjerujemo u sebe. Glupo je reći idemo na Doru, ne očekujemo pobjedu. To je glupo, nismo mala djeca, ljudi smo, tako da ćemo dati sve od sebe, maksimalno ćemo se fokusirat na svoje djelo, na pjesmu i idemo najjače - priznala je Lorena za IN Magazin.

Zagreb: Magazin predstavio novu pjevačicu | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Od objave popisa izvođača za Doru 2025., grupa Magazin slovi kao jedna od najvećih favorita za odlazak na Eurosong u Švicarsku.

Inače, mladoj Loreni će ovo biti treći nastup na Dori, a na jednom je umalo odnijela pobjedu. Godine 2019. s pjesmom 'Tower of Babylon' završila je na drugom mjestu.

Nakon što je najdugovječnija pjevačica Magazina, Andrea Šušnjara, otišla u solo vode, na njezino mjesto došla je Lorena Bućan. U splitski sastav ušla je kao osma pjevačica po redu. Nju je grupa službeno predstavila početkom studenog prošle godine u zagrebačkom Mintu kao svoj glavni vokal.

Zagreb: Koncert grupe Magazin u Mintu s novom pjevačicom Lorenom Bućan | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- Nikad nisam puno razmišljala o tome da budem dio benda, pa mi je bilo malo iznenađenje kad mi je Tonči iznio tu ideju. Čim je to izgovorio, nešto sam osjetila. Nije mi dugo trebalo da shvatim da je to to, a odluku sam donijela prije nekoliko mjeseci. Magazin je veliko ime, slušam ga odmalena. Sve mi nerealno zvuči, i ta činjenica da moje prethodnice danas imaju velike karijere. Baš sam zahvalna što nastavljam taj niz, velika mi je čast - ispričala nam je svojedobno Lorena.

S Magazinom je snimila pjesmu 'Nesvjestica', čiji je spot sniman u Splitu.