Tonči Huljić o Loreni: 'Izbor nove pjevačice Magazina je bio samo moj. Spaja prošlost i budućnost'

Ona objedinjuje prošlost i budućnost. Ne vidim nikog drugog tko u ovom trenutku može više odgovarati Magazinu, tako nam je tata-mata domaće glazbene scene Tonči Huljić predstavio novu pjevačicu grupe Magazin - Lorenu Bućan, koja u splitski sastav ulazi kao osma pjevačica po redu.

- Nikad nisam puno razmišljala o tome da budem dio benda, pa mi je bilo malo iznenađenje kad mi je Tonči iznio tu ideju. Čim je to izgovorio, nešto sam osjetila. Nije mi dugo trebalo da shvatim da je to to, a odluku sam donijela prije nekoliko mjeseci. Magazin je veliko ime, slušam ga odmalena. Sve mi nerealno zvuči, i ta činjenica da moje prethodnice danas imaju velike karijere. Baš sam zahvalna što nastavljam taj niz, velika mi je čast - priznala nam je uzbuđena Lorena.

Zagreb: Magazin predstavio novu pjevačicu | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

U četvrtak navečer je u zagrebačkom klubu Mint izvela nekoliko već dobro poznatih hitova Magazina, među kojima su "Kokolo", "Dani su bez broja", "'Ako poludim", a premijerno je izvela i novu pjesmu - "Nesvjestica", za koju u petak objavljuje i prateći videospot.

- Ova pjesma će najbolje pokazati smjer u kojem ćemo ići - kratko je poručila nova pjevačica grupe.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:58 Lorena Bućan nova je pjevačica Magazina | Video: Ivo Šarić/24sata

Priznala nam je da uživa veliku podršku obitelji, prijatelja i kolega s estrade i da izgara od želje da se publici predstavi u najboljem svjetlu.

- Nemam presing, više su mi ga mediji stvarali pa sam ugasila mobitel. Stvarno sam sigurna u ovo, cijeli život pratim svoje osjećaje. Obitelj i bližnji su uz mene, velika podrška su mi od prvog dana. Navijali su za mene, bez obzirna na to kakvu odluku ću donijeti u životu - govori Lorena.

Uspoređuju je s Ljiljanom Nikolovskom, Doris Dragović i Jelenom Rozgom, a njoj je najdugovječnija pjevačica Magazina, prethodnica Andrea Šušnjara, poručila da bude svoja.

Zagreb: Koncert grupe Magazin u Mintu s novom pjevačicom Lorenom Bućan | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- Sigurno joj je čast kad je uspoređuju s takvim pjevačicama koje imaju velike karijere. Evo pogledajte što je Jelena danas. Apsolutna rekorderka u Srbiji, otvorila je sedmi koncert. Rekla je da će na tome stati jer treba izdržati taj tempo. Ja mislim da ih je moglo otići jedno 15, s obzirom na interes. I kad te usporede s takvom pjevačicom, to je čast. One su dobre prijateljice, baš su kliknule - kazao nam je Huljić, a na pitanje je li Šušnjara 'amenovala' njegov odabir kaže:

- Ona je 'amenovala' svoju novu pjesmu, a izbor nove pjevačice je bio samo moj.

Andrea se tako predstavila kao solistica s pjesmom "Ja bi još", a Lorena je uz novi karijerni put zasjala i u nešto svjetlijoj kosi od prirodne smeđe pa nas je zanimalo je li to napravila u duhu Magazina.

- Posvijetlila sam je puno prije ovoga, prije ljeta, ali vjerojatno niste vodili pažnju - rekla nam je.

Zagreb: Magazin predstavio novu pjevačicu | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL