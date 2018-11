Nova prilika: BB Anezi kreće u lov na Gospodina Savršenog

Cure ne doživljavam kao konkurenciju jer smatram da ljubav mora biti spontani osjećaj, smatra Alena Nezirević (32) koju je javnost upoznala kao stanarku Big Brother kuće. Samouvjerena Anezi dolazi iz Vrsara, često boravi u Zagrebu, a bavi se pjevanjem iako je diplomirana upravna pravnica. Surađuje s glazbenim producentom Borisom Đurđevićem, a da misli ozbiljno, nedavno je pokazala kad je objavila novi spot za pjesmu 'Srce nema raspored'.

Iako je nepokolebljiva, iskrena i odlučna u svemu što radi te odaje dojam da je ništa ne može povrijediti, jako je emotivna. Slobodno vrijeme provodi sa svoja dva psa ili s prijateljima, a njezin muškarac ne smije biti materijalist i zle duše. Budućem partneru ponudila bi sve što mu srce poželi ako je zaslužio, a ako nije, onda bi to bio, otkriva, jedan dobar, direktan i brz prekid veze. Za sebe kaže da je zavodnica iako se ne trudi - to joj je jednostavno u prirodi.

Foto: RTL

Slovenka Ana Raščan (33) postala je odvažna novinarka, voditeljica, glumica koja radi u kazalištu za djecu. A i po zanimanju je profesorica sportskog odgoja, koja naravno obožava sport, a bavi se hip-hopom, plesom na šipki, rolanjem, vozi bicikl...

Zbog posla posjećuje razne evente i vodi zanimljiv društveni život, ali ipak priznaje da se najviše voli družiti i šaliti s prijateljima. Baš to i želi od svog partnera - ona će mu dati svu nježnost i ljubav, a on se mora znati šaliti na vlastiti račun. Ipak, najviše mašta o tome da je voli i razumije muškarac kojeg i ona voli jer joj se to još nije dogodilo.