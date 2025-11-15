Obavijesti

GLUMAČKA ISTINA

Nova scena HNK2 zasjala na premijeri: Cabaret privukao brojne umjetnike i političare

Piše Ivana Mihaljević,
Prva premijera na pozornici HNK2 okupila je brojne poznate glumce i političare, a publika je oduševljeno ispratila izvod mjuzikla 'Cabaret' Lea Mujića.

Nova scena Hrvatskoga narodnog kazališta, HNK2, otvorena je u petak 14. studenoga prvim naslovom – mjuziklom 'Cabaret' u režiji i koreografiji Lea Mujića. Publika je potpuno ispunila dvoranu, a u redovima gledatelja našla su se i brojna poznata lica. Na premijeri su bili ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sa suprugom, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, bivša zastupnica Marijana Petir, glazbenik Miro Ungar, kao i glumci Jelena Perčin i Goran Grgić. Uz političare i umjetnike, večer je privukla i publiku koja je željela vidjeti kako izgleda prva velika predstava na novoj sceni.

Sam mjuzikl jedan je od najpoznatijih naslova 20. stoljeća. Djelo su stvorili John Kander (glazba), Fred Ebb (stihovi) i Joe Masteroff (libreto), a temelji se na drami 'I Am a Camera' Johna Van Drutena, nastaloj prema romanu Christophera Isherwooda 'Goodbye to Berlin'.

Iako ga mnogi pamte po glamuru i hitovima, riječ je o slojevitom komadu koji otvara pitanja o ulozi umjetnosti u društvu i politici. Iz HNK-a ističu da “Cabaret” balansira između zabave i mračnih povijesnih trenutaka, dok redatelj Leo Mujić naglašava da je to jedan od najdramatičnijih mjuzikala, koji od izvođača traži glumačku istinu.

U premijernoj izvedbi Fabijan Komljenović preuzeo je ulogu Emceeja, Lana Ujević Telenta glumila je Sally Bowles, dok su Marin Klišmanić, Ivana Boban, Ozren Bilušić, Tesa Litvan i Damir Markovina tumačili ključne likove berlinskog kabareta. U velikom ansamblu sudjeluju članovi sve tri umjetničke grane HNK-a, uz posebno formirani Kit Kat Klub.

Redatelj i koreograf Mujić jedan je od najzapaženijih regionalnih autora, poznat po baletima postavljenima diljem Europe te nagrađivanim projektima u HNK-u poput 'Ane Karenjine' i 'Hamleta'.

Scenu potpisuje Stefano Katunar, kostime Manuela Paladin Šabanović, a glazbeni dio vodi Ivan Josip Skender.

Druga premijera održat će se 15. studenoga, a iz HNK-a poručuju da su izvedbe 'Cabareta' do kraja godine rasprodane. Uskoro će u prodaji biti i novi termini za drugu polovicu sezone 2025./2026.

