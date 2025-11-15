Nova scena HNK2 zasjala na premijeri: Cabaret privukao brojne umjetnike i političare

Nova scena Hrvatskoga narodnog kazališta, HNK2, otvorena je u petak 14. studenoga prvim naslovom – mjuziklom 'Cabaret' u režiji i koreografiji Lea Mujića. Publika je potpuno ispunila dvoranu, a u redovima gledatelja našla su se i brojna poznata lica. Na premijeri su bili ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sa suprugom, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, bivša zastupnica Marijana Petir, glazbenik Miro Ungar, kao i glumci Jelena Perčin i Goran Grgić. Uz političare i umjetnike, večer je privukla i publiku koja je željela vidjeti kako izgleda prva velika predstava na novoj sceni.

Zagreb: Na novoj sceni Hrvatskoga narodnog kazališta, HNK2 premijerno izveden mjuzikl "Cabaret" | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Sam mjuzikl jedan je od najpoznatijih naslova 20. stoljeća. Djelo su stvorili John Kander (glazba), Fred Ebb (stihovi) i Joe Masteroff (libreto), a temelji se na drami 'I Am a Camera' Johna Van Drutena, nastaloj prema romanu Christophera Isherwooda 'Goodbye to Berlin'.

Iako ga mnogi pamte po glamuru i hitovima, riječ je o slojevitom komadu koji otvara pitanja o ulozi umjetnosti u društvu i politici. Iz HNK-a ističu da “Cabaret” balansira između zabave i mračnih povijesnih trenutaka, dok redatelj Leo Mujić naglašava da je to jedan od najdramatičnijih mjuzikala, koji od izvođača traži glumačku istinu.

Zagreb: Na novoj sceni Hrvatskoga narodnog kazališta, HNK2 premijerno izveden mjuzikl "Cabaret" | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U premijernoj izvedbi Fabijan Komljenović preuzeo je ulogu Emceeja, Lana Ujević Telenta glumila je Sally Bowles, dok su Marin Klišmanić, Ivana Boban, Ozren Bilušić, Tesa Litvan i Damir Markovina tumačili ključne likove berlinskog kabareta. U velikom ansamblu sudjeluju članovi sve tri umjetničke grane HNK-a, uz posebno formirani Kit Kat Klub.

Redatelj i koreograf Mujić jedan je od najzapaženijih regionalnih autora, poznat po baletima postavljenima diljem Europe te nagrađivanim projektima u HNK-u poput 'Ane Karenjine' i 'Hamleta'.

Zagreb: Na novoj sceni Hrvatskoga narodnog kazališta, HNK2 premijerno izveden mjuzikl "Cabaret" | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Scenu potpisuje Stefano Katunar, kostime Manuela Paladin Šabanović, a glazbeni dio vodi Ivan Josip Skender.

Druga premijera održat će se 15. studenoga, a iz HNK-a poručuju da su izvedbe 'Cabareta' do kraja godine rasprodane. Uskoro će u prodaji biti i novi termini za drugu polovicu sezone 2025./2026.