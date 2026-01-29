Obavijesti

Što će biti u seriji Divlje pčele danas? Vrilom se širi novi trač

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: rtl

U još jednoj epizodi mnogima omiljene TV serije 'Divlje pčele' doći će do novih zapleta. Mnogi čuvaju tajne, a Cvita i Nikola uživaju u romantičnim zagrljajima...

Rajka i Ivica sjede i do dugo u noć pričaju o svemu, ona mu pokazuje dokaze o Antinoj prevari, a Zora obavještava Katu da će otići iz Vrila. Kata joj govori da će je podržati ako nađe smještaj i posao koji će raditi.

Badurina i Toma uz šah razgovaraju o Anti i zemlji koju je Domazet kupio od Vukasa. I dalje Domazet čuva tajne, čak i od Badurine.

Divlje pčele
Foto: rtl

Tajne čuva i Čavka, koji laže čak i Marku. Uskoro Sikirica dolazi kod Badurine i otkriva mu da je mrtav pastir Lovre, što posebno uzruja Domazeta. Rajka je do kraja iskrena prema Anti, a to rezultira nezamislivim.

Cvita i Nikola uživaju u romantičnim zagrljajima, spremni proširiti obitelj! Vrilom se širi novi trač, a Anka se teško nosi s novim djetetom.

Divlje pčele
Foto: rtl

'Divlje pčele' od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

