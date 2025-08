Nova sezona 'Života na vagi' će imati najdeblje kandidate ikad: Njih 20 teže više od 2,5 tone...

Show “Život na vagi” nije samo borba s kilogramima. To je borba za život. Za 18 kandidata devete sezone ona je počela prije mjesec i pol dana u srcu Zagorja, među blagim brežuljcima i zelenilom, u Zaboky selu. Ondje, okruženi prirodom i izolirani od svakodnevnoga kaosa, kandidati ne skidaju samo kilograme - skidaju slojeve prošlosti, navika, boli i zanemarivanja. Hrabri pojedinci odlučili su reći “dosta” dosadašnjem životu i prestali čekati savršeni trenutak - jer su osvijestili da ne postoji.

Foto: RTL

Postoji samo prvi korak koji su se napokon odvažili napraviti jer više ne žele biti dio porazne statistike prema kojoj više od 1,2 milijuna građana Republike Hrvatske ima problem s prekomjernom tjelesnom masom. To je put odricanja. Put na kojem se ostavljaju loše navike, stare uloge, izgovori, komfor i lažna sigurnost. I kreće se - korak po korak - prema zdravlju. Prema miru. Prema novom identitetu. Na tom putu u “Životu na vagi” kandidati nisu sami. I ove sezone uz njih su treneri Mirna Čužić i Edin Mehmedović.

- U devetoj sezoni, koja će se emitirati na RTL-u na jesen, najdeblji su kandidati dosad. Za usporedbu, u šestoj sezoni showa sudjelovalo je najviše kandidata, njih 20, i zajedno su imali 2408,5 kilograma. Ove ih je 18 i zajedno imaju čak 2830 kilograma. Najmlađi kandidat ima 18, a najstariji 58 godina - govori nam producent showa Vanja Meandžija.

Foto: RTL

Dok se treneri vesele snimanju u Zaboky selu, smještenom među brežuljcima, nismo baš sigurni da kandidati neće pustiti koju “suzu za zagorske brege”.

- Trenutačno mrze zagorske brege - kroz smijeh govori trener Edin i dodaje: “Ali poučen iskustvom iz prošlih sezona, ne bih se čudio da se brzo vrate ovamo”.

Još je dalek put pred njima. Po sezoni, govore nam iz produkcije, odrade 260 treninga. Treniraju sat, sat i pol, u prosjeku dvaput na dan.

Nekad odrade i tri treninga na dan, uz hodanje, kojim se mogu baviti u svakom slobodnom trenutku. Trenutačno im je dnevni rekord 51.000 koraka, dodaje producent showa Vanja Meandžija. Uz treniranje, tu su i izazovi, 28 u novoj sezoni, odnosno dva na dan.

Foto: RTL

Na predrasude da kandidati prebrzo mršave, iz produkcije odgovaraju: “Sa snimanjem smo počeli u lipnju, dakle sad su u režimu mjesec i pol dana. Točnije, sto dana u showu koji se prikazuje na televiziji i još toliko do finala. Dakle, gotovo 200 dana kandidati provedu u programu prije finalnog vaganja”.

Izazovi među bregima

Izazovi će se održavati po cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji, na 30-ak lokacija. Ali i u njihovu etnoselu, dodaju, imaju vrlo dobru logistiku za sve što im je potrebno. Zaboky selo idealno je igralište za kandidate i trenere, na raspolaganju imaju kuće s terasama, od kojih je svaka uređena u tradicionalnom duhu, ali i opremljena prema svim zahtjevima modernih gostiju. Naravno, tu su i teretane, bazen, ali i mnoštvo brda za sve izazove među zagorskim bregima.

Foto: RTL

- Svaki kutak sela poziva na kretanje i vježbanje. Pokraj bazena pruža se pogled na cijelo Sljeme od kojega zastaje dah - govori Edo kad ga pitamo gdje bi najradije vježbao da je on kandidat, a Mirni se najviše sviđa terasa s pogledom na Zagorje i Medvednicu.

- Priroda stimulativno djeluje na živčani sustav. Svakodnevno nas seljani zovu da navratimo na čvarke, kobasice ili hladni gemišt, ali još nismo u toj fazi procesa pa se samo zahvalimo na pozivu. Ljudi su jako srdačni i topli te uvijek upute neku riječ podrške, a neki su nam se željeli i pridružiti u šetnji - ističu treneri.

Najpopularniji oblik vježbanja u ovih mjesec i pol snimanja među kandidatima je, otkrivaju treneri, kardio. Puno se šeće po seoskoj cesti, kojih tamo ima napretek.

Foto: RTL

- Zasad ne možemo reći da se kandidati žale na neku određenu vrstu vježbanja, no svakako su najzahtjevniji treninzi na suncu jer su izazovni za sve - kandidate, trenere i produkciju, ali su zato vrlo učinkoviti - dodaje trenerica Mirna. Kandidati su dobro, kažu iz produkcije, prihvatili nove jelovnike i, uz manje krize, drže ih se prilično vjerno.

- I ove sezone hit su rajčica, limun i đumbir. Najmanje im se svidjela zobena kaša. Najneobičnija namirnica koju su dosad probali? Kvinoja, ona je svake godine pala s Marsa - govore nam kroz smijeh.

Privikavaju se na zdravo

Svi imaju pet obroka dnevno, a kalorijski unosi ovise od kandidata do kandidata, ovisno o spolu, visini, težini te prehrambenim alergijama i zahtjevnostima. Kalorijski razredi su od 1400 do 2200 kalorija.

Foto: RTL

- Imaju grupe od četvero ljudi koji su zaduženi za kuhinju na jedan dan pa se tako svaki dan mijenjaju akteri u kuhinji. Vole biti u kuhinji, koliko vidimo, a obroke pripremaju nekoliko sati dnevno - i to unaprijed kako bi bili spremni jesti u odgovarajućim trenucima bez obzira na obveze snimanja i treninga - kažu nam treneri. Iako im je zobena kaša mrska, jedu je za doručak, uz granolu koju sami peku, pripremaju smoothieje, ali i kruh s purećom šunkom i svježim sirom. A polako se navikavaju i na zdrave alternative.

- Peku kolače, kruh i razne uobičajene stvari, samo zamijene neke sastojke s manje kaloričnim i zdravijim opcijama, primjerice grčki jogurt umjesto vrhnja, med umjesto šećera itd. Međuobroci, tj. snackovi uvijek su im voćka, nekoliko orašida i potencijalno jogurt - otkrivaju treneri. No, naravno, i kandidati su ljudi, nedostaju im neke omiljene namirnice.

- Crveno meso, a često se spominju i janjetina i rebarca - kroz smijeh nam govori trener Edin. Pretilost je pitanje zdravlja i odnosa prema životu i ne nastaje preko noći - to su godine zanemarivanja, danas ću, sutra ću... loših navika koje više i ne primjećujemo, a sve to pravda se nedostatkom vremena, stresom, životom... Upravo zato “Život na vagi” nije samo televizijska emisija - to je podsjetnik da promjena nije nemoguća, a svi kandidati iz prethodnih sezona (od Ivana Krole i Josipa Čape, preko Mislava Šepića i Nine Bandić, do Gabrijele Crnjac i Aline Pantseyeve) kojima je uspjelo smršavjeti dokaz su da je transformacija itekako moguća.

Foto: RTL

- Prvi korak je da sudionici ‘Života na vagi’ osvijeste što ih je dovelo do tog stadija pretilosti. Kad osvijeste uzrok problema, putem treninga i puno razgovora ispred i iza kamera, potičemo ih da vizualiziraju verziju sebe kakvom žele postati, život kakav žele živjeti i koji je moguć, ali ih kilogrami, strah od promjene i/ili neznanje sprečavaju u tome - kaže trenerica Mirna Čužić i dodaje kako je svjesna da to nije nimalo lak put jer mršavljenje ne obuhvaća samo brojke na vagi i u tanjuru.

Uz treninge i pravilnu prehranu kandidati imaju i tjedno psihološko savjetovanje.

- Raditi svakodnevno na granici svojih mogućnosti i uvjerenja, probijati svoje mentalne barijere i pomicati svoje granice mogu samo oni najhrabriji - dodaje trener Edin Mehmedović ne skrivajući koliko je ponosan na sve ovogodišnje kandidate, kao i na one iz prošlih sezona, koji su se odvažili na sudjelovanje u “Životu na vagi” i odlučili promijeniti loše navike.