Nova tragedija: Obožavatelja Taylor Swift su u Brazilu prvo opljačkali, a onda izboli na smrt

Nakon što je obožavateljica Taylor Swift (33), Ana Clara Benevides (23) preminula od srčanog zastoja tijekom koncerta pop zvijezde, još jedan fan tragično je preminuo.

Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos (25) izboden je na smrt u pokušaju pljačke na plaži Copacabana u Rio de Janeiru, kako navodi The Sun.

Gabriel je otputovao u Rio de Janeiro na turneju Eras, a pronađen je u plićaku s narukvicom prijateljstva 'Swiftie' na zapešću.

Trojica osumnjičenih su privedena zbog navodnog ubojstva. Strani mediji prenose kako sva trojica već imaju kriminalni dosje od ranije.

Inače, Taylor je odgodila dva koncerta u Rio de Janeiru zbog tragične smrti Ane Clare Benevides, a na sljedećem je odala počast preminuloj obožavateljici pjesmom 'Bigger Than the Whole Sky', u kojoj progovara o nezamislivoj tuzi i boli.

Podsjetimo, temperature u Riu su prelazile 38 stupnjeva, a Swift je u jednom trenutku zaustavila koncert kako bi obožavatelji mogli doći do vode. Folha tvrdi da je na stadionu temperatura bila 60 stupnjeva, a vatrogasci su navodno pomagali preko 1000 obožavatelja koji su pali u nesvijest.

- Pišem ovo iz garderobe na stadionu. Donijeli smo odluku da odgodimo večerašnji show zbog ekstremnih vrućina u Riju. Sigurnost mojih fanova, izvođača i osoblja mora biti, i oduvijek je bila, na prvom mjestu - objavila je Swift na društvenim mrežama nedavno.