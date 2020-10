Nove drame Nine Morić: 'Bivši mi je prijetio, sud to ne sređuje'

Gospodina Fabrizija Coronu smo tužili za niz prijestupa, ponajviše za prijetnje upućene Nini. Kako se slučaj vuče po sudu, nismo imali druge nego izaći sa svim tim u javnost, poručuju iz ureda koji je zastupa

<p>Zagrebačka manekenka s milanskom adresom,<strong> Nina Morić </strong>(44), zadnjih je mjeseci u otvorenom ratu s bivšim partnerom <strong>Fabrizijom Coronom </strong>(46).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>S kontroverznim paparazzom Nina ima sina<strong> Carlosa Mariju</strong> (18), a upravo je zbog njega i počeo sukob. Naime, Nina je prije nekoliko tjedana optužila Coronu da 'je oteo njihova sina, kojeg iskorištava kako bi opet došao u svjetlo javnosti'.</p><p>Carlos se odselio od majke i sad boravi kod oca, s kojim snima razne reklamne kampanje, a Morićka smatra kako to nikako nije dobar potez. Ovaj put se nije htjela petljati u to, nego je pustila svoju odvjetnicu da govori u njezino ime.</p><p>- Gospodina Fabrizija Coronu smo tužili za niz prijestupa, ponajviše za prijetnje upućene Nini. Kako se slučaj vuče po sudu, nismo imali druge nego izaći sa svim tim u javnost - poručuju iz ureda koji je zastupa. </p><p>- Nekad se stvari riješe tek preko medija. To je žalosno, ali svijet se jednostavno promijenio - rekla je Ninina odvjetnica.</p><p>Uglavnom, Nina je na društvenim mrežama objavila audio snimke u kojima joj bivši prijeti.</p><p>- Snimke koje je objavila su bile jedine 'objavljive'. Ostale je morala zadržati za sebe, ali i iz ovih objavljenih može se naslutiti da postoje puno gore snimke od tih - rekla je odvjetnica. </p><p>Dodala je kako je Nina morala pretrpjeti veliku emocionalnu bol nakon što ju je bivši na četiri godine udaljio od sina.</p><p>Međutim, došlo je do toga da ju je sin poskrivećki zvao i tražio da mu pomogne, stoga je Morić odlučila svemu stati na kraj. Fabrizio kaže da Nina nije dobro i da joj je spreman pomoći.</p>