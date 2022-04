Nove drame u 'Savršenom', Toni na spoj pozvao Polinu, a cure nisu sretne: 'Nisam tu zbog njih'

Jučerašnji dan bio je pun šokantnih iznenađenja od kojih je najveće - povratak konkurentice Poline u show 'Gospodin Savršeni', piše RTL. Djevojke su komentirale dolazak Poline, a Stankica je donijela novo pismo Tonija Šćulca.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Bio mi je to veliki šok, ali bilo pa prošlo i sad nastavljamo. Ne može se promijeniti - rekla je iskreno Dijana.

Polini je atmosfera u kući jako čudna zato što su djevojke tihe i sve je nekako drugačije nego što je bilo. Smatra da je Dijani najmanje drago što se vratila, ali i da je očekivala da djevojke neće biti presretne što se to dogodilo

- Ne pogađaju me reakcije djevojaka zato što su glupe i primitivne. Reakcije, ne djevojke. Mislim da je njihov problem što one to shvaćaju kao osobni napad, ali ne mogu tu ništa napraviti. Nisam se vratila zbog njih - zaključila je Polina.

Stankica donosi novo pismo u kojem Toni poziva Polinu, Mariju, Josipu, Danijelu, Stankicu i Amru na grupni spoj. Ksenija je nastavila podbadati Polinu na račun godina.

Ne znam otkud njima da godine određuju razinu pameti ili zrelosti, očito one još žive u srednjem vijeku - rekla je Polina.

Karolina je dodala kako se u vili starije osobe ponašaju gore i djetinjastije nego mlađe.

- Nadam se samo da se jedna od vas ne vraća! - rekla je Ksenija odabranim djevojkama na odlasku.

Polina je izazvala nemir u vili pa je pitanje hoće li ih Toni novim iznenađenjem odobrovoljiti. Djevojke je dočekao na lokaciji za grupni spoj, a njima se svidjelo što su vidjele. Kakav je Toni roštilj-majstor, koja će se djevojka istaknuti na grupnom spoju te hoće li Dijana iskoristiti svoju divlju ružu - ne propustite pogledati od 21.20 sati u novoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni'.

Najčitaniji članci