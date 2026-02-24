Nove drame u showu Gospodin Savršeni! Stižu nove djevojke

U novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' na redu su još jedan cocktail party i ceremonija ruža. Savršeni i djevojke uživali su u zajedničkim trenucima, a Karlo ih je podsjetio na to kako su one njega pitale bi li upoznao sve djevojke u showu i on mi je odgovorio da bi. „Sad ja imam isto pitanje za vas“, izravan je Savršeni.

- Karlu je veliki minus kod mene to što je rekao da bi upoznao sve cure dok je Petar ispao gospodin i rekao da ne bi i da mu je drag njegov tim, a on je išao malo ispitati teren da vidi točno koja bi se cura prebacila - smatra Matea, a Anastasia nastavlja: „Neću večeras odgovoriti na to pitanje. Smatram da još ne zaslužuje odgovor na to jer on tako otvoreno govori, čak ispred mene, da bi upoznao druge cure. Ne vidim razloga zašto ja ne bih igrala tu igru.“

Napetost raste između Maše i Karla.

- Mislim da vi ne znate zašto ste ovdje, djelujete mi previše zbunjeno. Ne djelujete samopouzdano, iskreno ti to kažem - poručuje Maša, a Karlo uzvraća: „Zašto si onda ovdje? Onda dođeš do nas i kažeš da ti se ne sviđamo, dođeš na ceremoniju ruža i ne prihvatiš naše ruže. Jednostavno.“

Žaklina i Sofija priznaju Petru da ih ostale djevojke nisu baš prihvatile zbog njihova bezobraznog stava kad su tek stigle, a Petar smatra da su djevojke zaštitnički nastrojene i prema njima dvojici i prema svim ostalima i da će to sigurno biti sve dobro.

- Nadam se nečem većem, nekom novom izazovu, nekim novim ljudima, nešto novo - misli Anđela, a Ivona dodaje: „Iskreno, došla sam se zabaviti, vidjeti kakve su djevojke zato što znam da je to uvijek najteže - one su već postale i prijateljice i mi ulazimo kao netko nov i rušimo tu neku harmoniju.“

No iznenađenjima nema kraja jer će se za Karlovo i Petrovo srce boriti još neke djevojke. „I one su, drage djevojke, došle ovdje pronaći ljubav“, kaže voditelj.

- Gdje je treći frajer na ovoliku količinu cura? Mene samo to zanima. Ne kažem da Petar nije top, on je fantastičan, ali gdje je treći frajer? - nije zadovoljna Tena, no Anastasiju to ne zabrinjava previše pa kroz smijeh kaže: „Ne vidim konkurenciju.“

