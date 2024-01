Nove fotke Sandre Perković u raskošnoj vjenčanici, a poznata je i pjesma za prvi ples para...

Atletičarka Sandra Perković na Staru godinu udala se za dugogodišnjeg dečka Edisa Elkasevića u zagrebačkoj Laubi.

Svatove od 300-tinjak gostiju zabavljao je bend Best iz Splita. Nakon obreda Sandra je pozirala s bendom.

Foto: Instagram

- Bila nam je čast. Hvala - poručili su iz grupe.

'Perfect' za prvi ples

Mladenci su prvi ples otplesali su na pjesmu 'Perfect' britanskog izvođača Eda Sheerana. Mladenka je nosila čipkastu vjenčanicu dizajnerice Aleksandre Dojčinović,.

Foto: Instagram

'Znam me najbolji i najgoru'

Bivši atletičar Edis, Sandrin je trener od 2013. godine, a par se upoznao kad je ona imala 15 godina. U ljubavnu su se romansu upustili koju godinu nakon toga. Od tada su nerazdvojni.

Foto: Instagram

- Tada nismo krenuli u neku ljubavnu romansu, ali s 21 godinu sam se ja nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo. Tada sam osvojila prvo olimpijsko zlato, počeli su ti neki veliki uspjesi. Još sam bila dijete, ne možeš se s 22 godine nositi s olimpijskim zlatom i ponašati kao što se ponašam danas kad sam zrela i odgovorna. Ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlato i partijao bi do jutra, onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu kad ti odrastaš. On me zna i najbolju i najgoru - ispričala je za IN magazin svojedobno.

'Edis je moj najbolji prijatelj'

- Naša dugovječnost je upravo u tome što me on ne osuđuje ni najbolju ni najgoru jer, nekako bih rekla, ima on te trenerske crte i u privatnom životu. On razumije, nikad neće napadati, uvijek prvo nađe sve razloge zašto se nešto dogodilo i onda donese zaključak. Mislim da se poštujemo, kako ja njega poštujem na terenu i izvan terena, da on isto tako mene poštuje na obje stavke. Zato nas dvoje idemo naprijed. Zato nas dvoje možemo! Kad se razdvojimo na dva sata, ja dođem puna dojmova, kao da nas nije bilo tri dana. Povezani smo, on mi je najbolji prijatelj, životni partner, trener, sve u jednom - dodala je.