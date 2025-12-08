Obavijesti

SAMOUVJERENE PRIDOŠLICE

Nove kandidatkinje u 'Ljubav je na selu' šokirale farmere: 'Kad nešto želim, ja to i uzmem!’

Foto: RTL

Šok na farmi u ‘Ljubav je na selu’! Četvorica farmera uskoro će dočekati nove kandidatkinje, a jedna od pridošlica odmah je pokazala samouvjerenost

Nastavljaju se uzbuđenja na farmama u 'Ljubav je na selu', a farmeri za svoje dame pripremaju dan prepun aktivnosti. Željko želi vidjeti kako će se njegove dame okušati u prodaji pa ih vodi na Hrelić, no sve će pokvariti neočekivana situacija.

TKO ODLAZI? Prva izbacivanja u 'Ljubav je na selu' sve su bliže! 'Borit ću se s medvjedom za tebe ako treba!'
Prva izbacivanja u 'Ljubav je na selu' sve su bliže! 'Borit ću se s medvjedom za tebe ako treba!'

U Dalju kod Dejana rasprave i trzavice i dalje su na svakom koraku. No jedna će se djevojka ipak odvažiti i upitati ga vidi li ih skupa u budućnosti. Povučeni Robert se uz Rivu i Ankicu sve više otvara, a njihov natjecateljski duh i međusobna podbadanja ne prestaju.

- Kad se udam za tebe, bit ću ovdje najbolja seljančica - poručit će mu jedna od njih.

Foto: RTL

Mladi Tomislav i njegove tri dame nastavljaju se zabavljati, a Nina i Viktorija posebno se bore za njegovu naklonost. Tko je u prednosti?

Josipa u Bilicama, ali i Josipa u Suzi čeka izbacivanje. Oba će farmera poručiti kako im je jako teško prozvati bilo koga, no presudit će nedostatak kemije.

Foto: RTL

No kako bi se napetost digla na posve novu razinu, Anita Martinović farmerima sprema velika iznenađenja - čak četvorici stižu nove djevojke!

- Došla sam s jednim razlogom... Kad nešto želim, ja to i uzmem - poručit će samouvjereno jedna pridošlica.

Foto: RTL

Kako će izgledati susreti i tko će biti najzadovoljniji, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu' večeras od 21.25 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna i 24 sata prije emitiranja a televiziji na platformi Voyo.

