Kako pišu srpski mediji, više žena iz različitih europskih država i Amerike, javilo se tvrdeći da ih je učitelj glume Miroslav Mika Aleksić (69) seksualno zlostavljao.

- Jedna državljanka Srbije javila se iz Sjedinjenih Država. Ona je svojevremeno bila polaznica škole Mike Aleksića, ima vrlo traumatično iskustvo seksualnog zlostavljanja. Ne bavi se glumom, otišla je u drugu profesiju i već godinama živi u inozemstvu. Kako je ispričala, nju je Aleksić zlostavljao polovicom 90-ih - rekao je izvor za Blic.rs.

POGLEDAJTE VIDEO: Seksualni predator Harvey Weinstein

Djevojka je već dala izjavu policiji putem Skypea te će najvjerojatnije biti svjedok u slučaju. Tužiteljstvo je donijelo odluku da sve žene mogu dati izjave putem videopoziva.

- Mnogo je jednostavnije jer ne moraju putovati i to će pojednostaviti postupak, ubrzati ga i s druge strane potaknuti sve eventualne žrtve ili svjedoke - dodaje izvor srpskih medija.

Velik broj žena se već javio da su bile Aleksićeve žrtve, ali je većinom riječ o zastarjelim slučajevima.

- To ne treba nikako obeshrabriti žrtve jer sve one koje su imale neugodnosti i bile zlostavljane mogu biti svjedoci i pomoći u razotkrivanju svega što se u školi događalo desetljećima unazad - priča izvor. Aleksić se tereti da je od 2008. do 2020. seksualno zlostavljao šest djevojaka koje su slučaj prijavile policiji, ali sumnja se da je bilo još slučajeva.

Među prvima su progovorile glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić te dvadesetogodišnja djevojka, koja želi ostati anonimna. Milena je rekla kako ju je Aleksić prvi put zlostavljao dok je još bila maloljetna te da se to ponovilo nekoliko puta poslije. Najmlađa djevojka koja je prijavila Aleksića ima 17 godina.