Novi dan, nova frizura, Verica je pokazala kako joj stoji smeđa kosa: 'To je drugi dio mene...'

Jako volim nositi perike jer volim mijenjati kosu. Ujutro kada se probudim, ako mi je neki dan da znam da mi je težak, onda ću staviti kratku, ali ako znam da mi je lagano, onda stavljam ove duge u boji, rekla je Verica Jovanović, koja je u prošloj epizodi showa 'Superpar' pokazala kako izgleda kao brineta.

Verica ima desetak različitih perika. Kako kaže, nosi ih već dugo jer voli mijenjati frizure. Osjeća se lijepo s njima.

- Beyonce ima Sashu Fierce kao svoj alter ego, a tako je to možda drugi dio mene. Ljudi oko mene su to lijepo prihvatili, sto puta sam perike posuđivala za raznorazne aktivnosti. To nije ništa novo - rekla je nedavno za RTL.

Inače, Verica i njezin suprug Dragan natjecali su se i u božićnom specijalu 'Tri, dva, jedan - ho, ho, ho!'. Nakon toga otvorila su im se mnoga kulinarska vrata. Dragan je nakon sudjelovanja u showu otvorio Gastro klub dok se Verica posvetila obiteljskom poslu, vlasnica je doma za umirovljenike, a nedavno su otvorili i fitness centar.

Roditelji su dvoje djece i premda su jako zaposleni, trude se maksimalno vremena provesti s njima. Kad ih pitate o njihovoj vezi, nesvjesno se počnu smiješiti i nabrajati zašto su presretni što su imali toliko sreće da sretnu jedno drugo. Dragan kaže da je on zen tip, a Verica temperamentnija dok će ona u šali prigovarati kako je najviše živcira što se ona voli svađati, a on ne.

