Nakon što je Britney Spears (39) imala javni živčani slom 2007. te je završila u bolnici, njezin otac Jamie (68) dobio je zakonsko skrbništvo nad njom, a nekadašnja pop zvijezda sa svojim odvjetnikom to pokušava promijeniti.

Više o njihovom neobičnom odnosu fanovi pjevačice saznali su i dokumentarnom filmu pod nazivom 'Framing Britney Spears', kojeg su dugo čekali. Hvaljeni uradak govori o usponu i padu pjevačice te o njezinoj borbi da vrati kontrolu nad svojim životom iz ruku nametljivog oca.

Njezini su obožavatelji još prošle godine na društvenim mrežama pokrenuli inicijativu 'Free Britney', kojom su željeli ukazati na zavjeru protiv Britney te tako vrše pritisak na sud da revidira raniju odluku. Nakon nekoliko ročišta, otac pjevačice i dalje donosi sve poslovne odluke vezane za Britney, a pjevačica je već otvoreno kazala da neće nastaviti s karijerom, dok god otac pokušava njome manipulirati i dok za to ima 'zeleno svjetlo'.

Britney je u svijet showbizza ušla već kao dijete, a kao tinejdžerica postala je jedna od najvećih zvijezda i ljubimica Amerike. Njeni albumi početkom stoljeća rušili su sve rekorde slušanosti i naklada, no pop zvijezda nije se u jednom trenutku više mogla nositi sa slavom s kojom se suočila već u mlađahnoj dobi.

Dokumentarni film The New York Timesa američku je premijeru imao 6. veljače, a već izaziva brojne kontroverze. Uz oca Jamieja, koji je očekivano ponio titulu negativca, mnogi fanovi ogorčeni su nakon pogledanog filma i na odnos Justina Timberlakea, bivšeg partnera. Smatraju kako je napravio sebi reklamu na njihovom prekidu, implicirajući u hitu 'Cry Me A River' da ga je ona prevarila te time povrijedio Britney.

- Justin mi je totalno pao u očima nakon ovoga. Njegov tim odlučio je od njega napraviti žrtvu zbog prodaje albuma i karijere, a nju su uništili. Da stvar bude gora, Britney mu je sve oprostila - jedan je od brojnih impresija s društvenih mreža, koje nisu blagonaklone prema pjevaču.

Činjenica da se ženi od 39 godina ne dopušta da sama odlučuje s kim se želi viđati i surađivati te da upravlja svojim financijama jasno govori o poremećenom, mizoginom odnosu prema ženama u glazbenoj industriji, smatraju ljutiti fanovi Britney.