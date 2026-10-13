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IZAŠLO DOTISNUTO IZDANJE

Novi prijevod Svetog pisma se brzo rasprodao: Naš prijevod Biblije nismo radili po shemi

Piše Ana Dasović,
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Novi prijevod Svetog pisma se brzo rasprodao: Naš prijevod Biblije nismo radili po shemi
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Foto: Josip Mikacic/PIXSELL.
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Riječ je o prijevodu Biblije suvremenijim leksikom, što je dio teologa i zamjerio ovom izdanju. Ipak, nova Biblija pronašla je put do čitatelja, do ljeta je rasprodana

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Prošloga prosinca Hrvatsko biblijsko društvo predstavilo je novi prijevod Svetoga pisma, na kojemu je više stručnjaka radilo gotovo 20 godina.

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Riječ je o prijevodu Biblije suvremenijim leksikom, što je dio teologa i zamjerio ovom izdanju. Ipak, nova Biblija pronašla je put do čitatelja, do ljeta je rasprodana, pa je iz tiska već izašlo dotisnuto izdanje.

U četvrtak, 15. listopada, bit će i tribina 'Biblija - Hrvatski standardni prijevod' u organizaciji Hrvatskog biblijskog društva. O hrvatskom standardnom prijevodu Biblije govorit će dr. sc. Mladen Horvat, dr. sc. Vinko Mamić, dr. sc. Mario Cifrak i dr. sc. Boris Beck. Tajnik Hrvatskog biblijskog društva u Zagrebu, Damir Lipovšek, opisao je rad na ovom djelu.

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- Bila je to velika avantura i nismo znali što nas sve očekuje. Mogu vam otvoreno reći da za to nismo bili spremni. Ne u smislu pripreme. Mi smo točno znali što želimo, znali smo kako ćemo to organizirati, imali smo sav 'know how' kako to provesti. No u praksi se pokazalo tisuću problema zato što smo željeli izaći iz sheme. Kod nas, naime, ima mnogo različitih prijevoda, ali svi su ostajali u istoj shemi, prevodilo se onako kako se oduvijek prevodilo - rekao je Lipovšek.

Interes je, kaže, golem.

- Sigurni smo da je ovo izdanje bilo potrebno i da ga mnogi rado čitaju. Imamo, naravno, i negativnih reakcija jer ljudi često odbijaju nešto novo. To je posve prirodno. Stariji vjernici su zbunjeni, oni su odrasli uz postojeće prijevode, njih su memorirali, s njima su se saživjeli. No mi se i njima obraćamo - dodao je Lipovšek. 

Foto: Josip Mikacic

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