Jakov Jozinović prije koncerta u zagrebačkoj Areni čita Bibliju

Pred Jakovom Jozinovićem večer je koju će pamtiti cijeli život. Nakon mjeseci priprema, odbrojava posljednje sate do svog prvog samostalnog koncerta u rasprodanoj Areni Zagreb, a uoči nastupa otkrio je kako pronalazi mir.

Dok traju završne probe i posljednje organizacijske pripreme, pjevač je na Instagram Storyju podijelio fotografiju otvorene knjige s biblijskim promišljanjima temeljenima na psalmima i odlomcima iz Svetog pisma. Uz objavu nije napisao ni riječ, no poruka je bila dovoljno jasna.

Foto: Instagram

U tekstu na fotografiji govori se o povjerenju, Božjoj prisutnosti i oslobađanju od straha, zbog čega su mnogi zaključili da upravo u vjeri traži snagu i sabranost prije izlaska na pozornicu pred tisućama ljudi. Nije ni čudo da mu je potreban trenutak mira.

Prvi samostalni koncert u Areni Zagreb najveći je izazov njegove dosadašnje karijere, a interes publike bio je toliki da su ulaznice rasprodane mjesecima unaprijed. Očekivanja su velika, a odgovornost još veća, pa uz sate provedene na probama i usklađivanju svakog detalja nastoji pronaći i unutarnju ravnotežu.

Posljednjih tjedana Jakov gotovo da nije stajao. Uoči velikog koncerta predstavio je svoj debitantski album, a nedavno je nakratko otputovao i u Amsterdam, gdje je uživo pratio koncert Harryja Stylesa.