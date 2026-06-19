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Duhovna priprema

Jakov Jozinović prije koncerta u zagrebačkoj Areni čita Bibliju

Piše 24sata,
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Jakov Jozinović prije koncerta u zagrebačkoj Areni čita Bibliju
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Foto: Marko Seper/PIXSELL

Pjevač je uoči prvog samostalnog koncerta u rasprodanoj Areni Zagreb na društvenim mrežama podijelio fotografiju biblijskih promišljanja

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Pred Jakovom Jozinovićem večer je koju će pamtiti cijeli život. Nakon mjeseci priprema, odbrojava posljednje sate do svog prvog samostalnog koncerta u rasprodanoj Areni Zagreb, a uoči nastupa otkrio je kako pronalazi mir.

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Dok traju završne probe i posljednje organizacijske pripreme, pjevač je na Instagram Storyju podijelio fotografiju otvorene knjige s biblijskim promišljanjima temeljenima na psalmima i odlomcima iz Svetog pisma. Uz objavu nije napisao ni riječ, no poruka je bila dovoljno jasna.

Foto: Instagram

U tekstu na fotografiji govori se o povjerenju, Božjoj prisutnosti i oslobađanju od straha, zbog čega su mnogi zaključili da upravo u vjeri traži snagu i sabranost prije izlaska na pozornicu pred tisućama ljudi. Nije ni čudo da mu je potreban trenutak mira.

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Prvi samostalni koncert u Areni Zagreb najveći je izazov njegove dosadašnje karijere, a interes publike bio je toliki da su ulaznice rasprodane mjesecima unaprijed. Očekivanja su velika, a odgovornost još veća, pa uz sate provedene na probama i usklađivanju svakog detalja nastoji pronaći i unutarnju ravnotežu.

Posljednjih tjedana Jakov gotovo da nije stajao. Uoči velikog koncerta predstavio je svoj debitantski album, a nedavno je nakratko otputovao i u Amsterdam, gdje je uživo pratio koncert Harryja Stylesa.

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Foto: Antonio Ahel

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