Novi projekt: Frano Ridjan će uz Miju Kovačić voditi 'Farmu'...

<p>Televizijski voditelj<strong> Frano Ridjan </strong>(35) uskače u svoju novu avanturu pa ćemo ga od ponedjeljka 5. listopada uz<strong> Miu Kovačić </strong>(38) gledati u ulozi voditelja showa 'Farma More i Maslina'. Frano i Mia će tako voditi farmere kroz cijeli show, održavati s njima obiteljske sastanke, paziti na red i međusobne odnose te na koncu ispratiti ih s najpoznatijeg imanja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Marko stilizira Maju, Nives, Indiru...</strong></p><p>- Zahvalan sam što mi se pružila prilika da u tako kratkom vremenskom periodu vodim najgledanije televizijske programe. Posebno me veseli činjenica što ću imati priliku raditi s kolegicom Kovačić koja je doajenka Farme. Također sam sretan što ću upoznati naše kandidate u atipičnim uvjetima i osjetiti kako to funkcionira Hrvatska u malom. Očekujem da neće biti patvoreni, nego iskreni i korektni kako bi najbolji i najspretniji stigao ili stigla do pobjede - kazao je Frano i zaključio:</p><p>- U ovakvom projektu ništa ne funkcionira bez timskog rada pa me raduje što ću od kolega naučiti kako se naš posao kvalitetno radi na terenu.</p><p>Osim Mije i Frane, na farmu će povremeno dolaziti i mentor<strong> Jure Čudina</strong> koji će brinuti o natjecateljima, nadzirati ih, savjetovati, dodjeljivati zadatke, ali i ocjenjivati rad farmera.</p><p>Svojim radom i upornošću farmeri će dobiti priliku osvojiti vrijednu nagradu, novčani iznos do pola milijuna kuna, a kako će izgledati njihova borba, život, opstanak i suživot na farmi gledatelji će imati priliku pratiti od ponedjeljka na Novoj TV.</p>