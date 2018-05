Novi 'rat': Ako se ona osjeća ugroženo zbog mene, žao mi je

Tema pete emisije showa 'Ženim sina?' bila je izleti, a svaki kandidat smislio je najbolji način za još bolje upoznavanje s djevojkama. Dok su se dvojica kandidata, Marko i Adnan, odlučili na odlazak u toplice, Elvis je u avanturističkom duhu odveo djevojke na kampiranje, Igor je pak svoj savršeni izlet zamislio u kućici u Zagorju.

No, u Igorove planove uplela se majka Marica koja je u vikendicu došla s posebnim poklonom za djevojke – narodnim nošnjama.

- Evo djevojke, da vas ja sada obučem onako kako sam i ja prošla dok sam se udavala - kazala je Marica koja je konačno došla na svoje.

- Ja se nisam iznenadila, to sam od njegove mame mogla i očekivati - kazala je Josipa, a Višnja je dodala kako očekuje da će do kraja dana naučiti plesati kolo.

- Pojma nisam imao. Ovo mi je iznenađenje, a cure neka se zabavljaju s mojom mamom - rekao je Igor prepustivši djevojke mami.

Da kod mame Marice nema labavo, djevojkama je bilo jasno kada im je dala zadatak da do sljedećeg puta kada će se vidjeti moraju izvesti jedan goblen, a ona i otac Drago su im pokazali kako se to radi.

- Zabava i gobleni, to mi je tako nespojivo, to je dosadno. To je za starije žene koje su već u godinama - nije oduševljena bila Hanny, kao ni Josipa koja je dodala: 'Sva sreća da sam u ovom vremenu, a ne u prošlom jer nikako se ne bih snašla'. Za razliku od njih, natjecateljici Višnji se zadatak mame Marice jako dojmio.

Foto: Nova TV

- Skužila sam da je totalna stres terapija. Mislim da kad sezona krene da ću na posao dolaziti s goblenima za smirivanje - rekla je. Nakon dana provedenog u narodnim nošnjama i u vezu goblena, djevojke su odahnule kada se na vratima pojavio Igor.

- Ovo je show! Super im stoje nošnje i baš sam oduševljen - komentirao je te ih potom odveo na jahanje.

Dok su se kod Bjeloševića vezli gobleni u narodnim nošnjama, Marko je svoje djevojke odlučio odvesti na relaksaciju. Kada su se smjestile u hotelske sobe, pronašle su ceduljicu od Marka na kojoj je pisalo da ih čeka na bazenu.

- Odlučio sam napraviti mali test da vidimo koja će smočiti kosu, koja će plivati, kojoj je problem da smoči umjetne trepavice, a ima ih poprilično - bio je Markov plan. No, prije dolaska na bazen, tenzije među djevojkama počele su rasti, pa su se već oformile u dva tima – Nives i Maria Kufla u jedan, a Dragana, Martina i Marija Folnožić u drugi.

Foto: Nova TV

- Odnos među nama curama je, ne znam kako bi to uopće definirala, nije sad da smo u ratu, ali i nismo si najbolje sjele - objasnila je Marija Folnožić. Kada su stigle na bazen, djevojke su odmah pohitale u jacuzzi, sve osim Martine.

- Odlučila sam da se neću skinuti jer nisam sigurna u svoju figuru. Malo je problem se skinuti pored četiri, pet barbika, ali problem je i televizija - kazala je Martina, no Marka to nije zanimalo te ju je podigao i bacio u bazen.

- Nije trebao to. Tako naglo ni njoj se nije svidjelo - komentirala je Dragana Markov potez koji se, očito, ni Martini ni ostalim djevojkama nije svidio. Nakon što su svi zajedno bili u jacuzziju, Marko je odlučio izdvojiti Mariju Folnožić, koja nakon što je izbacio njezinu prijateljicu Ivanu iz showa i sama prijetila r odlaskom, ali je ipak odlučila ostati u showu.

- Marija je tiha i mirna cura. Meni se više takve cure sviđaju nego one koje su ekstrovertne, koje te stalno nešto ganjaju, ispituju - kazao je Marko priznavši da mu se Marija najviše od svih djevojaka dojmila na speed dateu. Nakon Marije, Marko je odlučio na samo biti i s Draganom, a dok su njih dvoje bili odsutni, tenzije između djevojaka eskalirale su u otvoreni sukob i to pred Markovom majkom Anom.

- Ja i Nives smo napokon zagrebale ispod površine našeg odnosa. Možda nije bilo lijepo, damski, ali napokon smo se odvažile reći jedna drugoj što mislimo - kazala je Martina, a nju nije štedjela ni Nives.

- Meni to ne smeta, meni je to više dječji vrtić, ali jako je bahata mogu reći i ovo je jako neprimjereno za ženu njenih godina, ovako bezobrazno izjavljivati neke komentare. Ako se ona osjeća iskompleksirano i ugroženo zbog mene, žao mi je - kazala je.

Foto: Nova TV

Svoje djevojke na relaksaciju odlučio je odvesti i Adnan, ali prvo ih je prepustio u majčine ruke. Dok se Adnan odmarao, mama Merima odvela je djevojke na wellness tretmane te jednu po jednu krenula 'rešetati' pitanjima. Prva na udaru se našla Lea koju je pitala zašto misli da ju ne voli.

- Ne mislim da joj se ne sviđam, nego jednostavno ono, druge cure su malo, ne znam. Ne volim se ja s mamama družiti više nego sa sinovima - kazala je kasnije Lea, koju je Merimino pitanje posve iznenadilo. Merimu je također zanimalo gdje Tamara sve ima implantante, a zamolila je i Maju da im pokaže kako pleše trbušni ples.

Nakon druženja s mamom, slijedilo je i druženje s Adnanom u bazenu. No, nakon što je primijetila da Adnan nakon nekog vremena napušta bazen, Tamara je pohitala za njim kako bi iskoristila situaciju da budu sami. Adnan ju je odveo na samo u jacuzzi, no nakon kratkog druženja zaključio je da ona nije njegov tip djevojke.

- Tamara je za mene super djevojka, ali je previše umjetna - kazao je Adnan, a Tamara je zaključila da je se boji.

Foto: Nova TV

Kandidat Elvis je svoje djevojke odlučio testirati da vidi u kojoj mjeri se mogu snaći u divljini. Stigavši na odredište dao im je zadatak da slože šator, dok je on s majkom otišao popiti kavu. Nešto kasnije, odveo je Miu na vožnju čamcem kako bi ju malo bolje upoznao.

- Jedna stvar koja mi se ne sviđa kod Mije je ta njezina razigranost, nepromišljena spontanost. Mia je dosta simpatična, onako kao dama u nevolji. Imao sam dojam da voli da muško brine o njoj - zaključio je Elvis, a Mia je kazala kako joj se kod njega najviše svidjela spontanost. Osim Mie, Elvis je odlučio na samo popričati i s Ninom za koju je zaključio: 'Mislim da puno vrijedi i da ima puno kvaliteta. Kroz razgovor sam promijenio mišljenje i od zatvorene školjke nađem biser unutra'.

Večer je vesela ekipa završila uz logorsku vatru i pjesmu, a pojedine djevojke primijetile su i iskre između Elvisa i Tihane.

- Elvis i Tihana jako dobro zvuče u tandemu. Pogledi koje su razmjenjivali nisu bili fer prema ostalim curama. Stalno u nju gleda, ali pregrmit ćemo nekako - kazala je Mia, a rađa li se zaista ljubav između njih dvoje, ostaje nam doznati.