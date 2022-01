Na svečanosti u Srpskom narodnom pozorištu centralna ideja predstavljanja Novog Sada kao prijestolnice europske kulture za 2022. godinu bila je ideja multietničnosti i suživota kroz stoljeća na prostoru grada podno Petrovaradinske tvrđave.

U scenskom uprizorenju te ideje potencirano je samo značenje imena Novi Sad. Riječ "sad" ima značenje rasada ili kako je to prikazano - posijano je sjeme različitih kultura i etničkih skupina koje su seobama naselile prostor Novoga rasada ili Sada. Novosađani se ponose svojom multietničnošću koju doživljavaju kao bogatstvo već na razini dvije Nove Godine koje zajedno slave stanovnici pravoslavne i katoličke vjeroispovijesti.

Već u nazivu njihovog kulturnog programa ''Дoček'', kombinira se ćirilica i latinica. Rečeno je da je lijepo jednom godišnje imati želje za novu godinu, a kad netko ima dvije prilike onda može poželjeti bezbroj želja. Centralna svečanost proglašenja Novoga Sada prijestolnicom kulture zbila se na otvorenom u prisustvu više tisuća građana i gostiju grada. Svečanost je bila posvećena vojvođanskim znanstvenicima Milevi Marić Einstein i Milutinu Milankoviću osnivaču katedre 'Nebeska mehanika' na beogradskom sveučilištu. Glumačko - plesno uprizorenje 'Zeniteum :: 2022' je bilo inspirirano njihovim postignućima s područja matematike i fizike ogrnuto vizionarskim projekcijama budućnosti čovjeka i čovječanstva koji teže 'ZENITU' svojih mogućnosti.

Vizualno vrlo atraktivno, a glavna zvijezda događanja je bio sjajan novosadski glumac Boris Isaković (55). Novi Sad je prvi grad u Srbiji koji je ponio titulu europske prijestolnice kulture, i tu tom svečanom trenutku, iz svemira, Novosađane su pozdravili astronauti s međunarodne svemirske stanice, Anton Shkaplerov, Pyotr Dubrov i Matthias Maurer.



Na različitim mjestima u gradu, u četvrtku je održano 40 kulturnih događanja, a najviše je bilo koncerata. Kompliment hrvatskoj kulturi može biti što je sjajne koncerte održalo troje naših glazbenika uz oduševljeno prihvaćanje novosadske publike, prije svih se to odnosi na čudesnu Josipu Lisac (71) koja je do posljednjeg mjesta ispunila novosadsku sinagogu i do iza ponoći očaravala zahvalnu publiku. Uz nju koncerte su održali i Matija Dedić (48), kao i Damir Urban (53). Sjajna večer i za hrvatsku kulturu u Novome Sadu.



Kulturni program Novog Sada odvijat će se pod motom 'Za nove mostove' s ciljem daljnjeg povezivanja kulturnih zajednica i stanovnika grada i regije s Europskom unijom te jačanje njihovih veza sa zemljama s područja zapadnog Balkana i jugoistočne Europe. Program je podijeljen na četiri 'mosta' koje grad želi podijeliti s građanima Europe pod vrijednostima: sloboda - duga - nada - ljubav.





Osim Novog Sada, titulu europske prijestolnice kulture ove godine nose još dva grada, luksemburški Esch-sur-Alzette i litavski Kaunas.