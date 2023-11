Novi tjedan 'Večere za 5' donosi čak dvije županije i četiri dame

U novom tjednu 'Večere za 5' gledatelji će upoznati petero novih kandidata koji se vesele novim iskustvima, druženjima, jelima i ljudima, ali i glavnoj nagradi od 1000 eura koju će osvojiti najbolji među njima.

Gordan Vukić (57)

Profesor povijesti i filozofije rođen je u Splitu, potječe iz Unešića iz Dalmatinske zagore, a 1993. seli se u Pakrac, gdje i danas živi i radi. Član je Povijesnog društva Pakrac-Lipik i autor knjige o povijesti pakračko-lipičkog područja, a promoviranje povijesti mjesta i kraja jedan je od razloga njegove prijave u 'Večeru za 5'. Naravno, veseli se i upoznavanju novih ljudi, druženju i zabavi jer za sebe kaže da je komunikativan, znatiželjan i vedar. Preferira jela dalmatinske kuhinje, najčešće priprema razna variva, a gulaš mu je omiljeno jelo. Iskreno kaže da je nestrpljiv prilikom pripreme jela, no njegova je velika vrlina što uvijek pita za mišljenje i voli učiti nove stvari.



Nada Skalnik (59)

Komunikativna i vedra 59-godišnjakinja dolazi iz Pakraca, trenutačno radio kao fizioterapeutkinja u toplicama u Lipiku, a učlanjena je i u planinarsko društvo tako da većinu slobodnog vremena provodi u planinama. Kod pripreme hrane kaže da je vrlo pedantna, jako voli dekoraciju, a najsretnija je kad joj u kuhinji sve ide po planu. Nada najčešće spravlja tradicionalna jela, a najdraže joj je sarma. Na njezinu tanjuru bit će samo domaći proizvodi iz vrta, a sama pravi i tjesteninu. Zbog ljubavi prema kuhanju prijavila se u 'Večeru za 5' i jedva čeka ugostiti ostale kandidate, a ne skriva i da jako voli izazove.



Tanja Kuzle (44)

Daruvarčanka Tanja bavi se iznajmljivanjem, obiteljska je žena u sretnom braku i ima troje djece. Za sebe kaže da je vedra i vesela osoba koja jako voli nove avanture i kuhanje pa se zato i prijavila u 'Večeru za 5'. Kaže da voli razne kuhinje, no ako bi morala odabrati najdraže, to će biti mediteranska i azijska. Tanja najčešće spravlja razna variva i meso, no voli sve jesti, najvažnije joj je da koristi domaće namirnice. Priznaje kako joj je ponekad dogodi da jače ispeče neko jelo, ali zato je sigurna kad je o balansiranju okusa riječ. Osim kuhanja, jako voli sport pa se u slobodno vrijeme bavi tjelovježbom što joj, kako kaže, pomaže da bi otpustila sav stres koji se nakupi tijekom radnog vremena.



Marija Dekaović (24)

Njegovateljica Marija dolazi iz mjesta Hercegovac, a u emisiju 'Večera za 5' prijavila se zbog novog iskustva, zabave i upoznavanja novih ljudi. Za sebe kaže da je vesela i komunikativna osoba uvijek spremna za druženje, a u slobodno vrijeme obožava se voziti biciklom ili brinuti za svoje povrće u vrtu. Marija najradije priprema jela domaće kuhinje, najčešće spravlja sarmu, a omiljeno su joj jelo špageti s umakom bolognese i teletina s povrćem ispod peke. Što se tiče vrlina u kuhanju, Marija je jako strpljiva i snalažljiva, a ponekad joj se zna dogoditi da bude nespretna.



Maja Plementaš (50)

Savjetnica za zapošljavanje Maja rodom je iz Slovenije, no u mjestu Sirač živi posljednje četiri godine i kaže da je to pravi raj na zemlji. Za sebe kaže da je društvena osoba koja voli ljude i životinje, da je strpljiva i voli pomagati, a u 'Večeru za 5' prijavila se zato što voli kuhati za društvo, upoznavati nove ljude i običaje. Maja ima i svoje proizvode iz vrta i plastenika, kao i svoje svinje. Najviše voli jela mediteranske kuhinje, koja najčešće i kuha, i uvijek će biti raspoložena za ukusnu ribu. Svojom najvećom vrlinom prilikom pripreme jela smatra to što je jako brza, što ponekad ne ispadne baš najbolje.