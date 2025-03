Novi voditelj 'Survivora': Kakve obožavateljice! Mlinarić izgleda kao Conan, a ja kao Teletubbies

Zahtjevni izazovi, ekstremni uvjeti, nepredvidive igre izdržljivosti, surova divljina, osebujni kandidati - sve to i još mnogo više donosi nova sezona zabavno-natjecateljskog showa "Survivor" koja od 3. ožujka stiže na Novu TV. I ovog puta izazovno preživljavanje je u Dominikanskoj Republici, no umjesto Marija Mlinarića u voditeljskoj ulozi gledat ćemo sportskog novinara i komentatora Vladu Bobana. Svestran je to Velikogoričanin, bio je i radijski voditelj, i konobar, nogometaš, kvizaš... Ne boji se, kaže nam, za sebe pred kamerama, ipak je on odrastao u MMA svijetu. Jedino nije baš siguran bi li se odvažio natjecati u showu. Zna skuhati dobar gulaš i rižot, ali upaliti vatru ili uloviti ribu već bi bio problem. Može se jedino, dodaje, penjati na kokos.

