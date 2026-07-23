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Novinarka Martina Validžić dala otkaz: Sad ću biti svoj gazda

Piše Stela Kovačević,
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Novinarka Martina Validžić dala otkaz: Sad ću biti svoj gazda
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Zagreb: Novinarka Martina Validžić | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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S Prisavlja su potvrdili i odlazak reporterke Lucije Judnić Rašljanin, dok s druge strane, kažu, Marko Šapit ostaje

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Hrvatska radiotelevizija ostaje bez dviju dugogodišnjih televizijskih uzdanica, nagrađivane novinarke Martine Validžić i reporterke Lucije Judnić Rašljanin.

- Lucija Judnić završava profesionalni angažman na Hrvatskoj radioteleviziji te je odlučila nastaviti karijeru u novom smjeru. Martina Validžić završava profesionalni angažman na Hrvatskoj radioteleviziji te će karijeru nastaviti kao slobodna profesionalka (freelancerica) - stoji u dopisu odjela Komunikacija HRT-a, koji je dobio Tportal.

Iako se nagađalo da odlazi i sportski urednik Marko Šapit, to nije točno, javlja Tportal.

- Marko Šapit je zaposlenik Hrvatske radiotelevizije i trenutačno koristi godišnji odmor nakon uspješno odrađenog projekta 'Americana' - navodi se u HRT-ovu priopćenju.

Split: Dolazak uzvanika na svečanu dodjelu 33. glazbene nagrade Porin
Split: Dolazak uzvanika na svečanu dodjelu 33. glazbene nagrade Porin | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Sad ću biti sam svoj gazda - kaže nam Validžić koju publika prati na HRT-ovim projektima od početka milenija, kada je stigla na državnu televiziju kao honorarac. Uz manji prekid, kada se bacila s kolegicom Ivanom Nanut po terenima svijeta za omiljeni Red Carpet, koji se emitirao na Novoj TV, od 2018. autorica, reporterka i novinarka radila je za HRT. I nadalje će, kaže, budući da nastavlja u vlastitoj produkciji spravljati televizijske poslastice. Posljednjih godina posebno se istaknula kao autorica, scenaristica i voditeljica putopisno-dokumentarnog serijala "Sretni gradovi", koji je 2024. godine osvojio medijsku nagradu Zlatni Studio za najbolju TV emisiju.

Govoreći o nastanku tog serijala, Validžić je ranije istaknula kako je željela istražiti zašto su pojedini gradovi među najboljima za život.

- Razmišljala sam što bih sad mogla raditi, a jedna od ideja mi je uvijek bila istražiti zašto su baš ti gradovi uvijek među najboljima i što to možemo prepisati od odlikaša - rekla je svojedobno.

storyeditor/2022-11-14/PXL_131122_96877313.jpg
storyeditor/2022-11-14/PXL_131122_96877313.jpg | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/PROMO

Autorica je i novijeg serijala "Serijski brijači", a posljednjih godina profilirala se kao jedno od prepoznatljivijih autorskih lica javne televizije. Između ostalog, radila je na emisijama "Glamour Cafe", "Žene povjerljivo", "Boje turizma", "Globalno sijelo", "Shpitza", "Kod nas doma" i '"Inshallah Qatar".

S druge strane, Lucija Judnić Rašljanin je jedna od najistaknutijih mladih novinarki na Informativnom medijskom servisu HRT-a, a prije tri godine osvojila je Večernjakovu ružu u kategoriji “Novo lice godine”. Posebno se istaknula terenskim izvještavanjima i brojnim javljanjima uživo iz “Dnevnika”, zbog čega je postala jedno od prepoznatljivijih lica informativnog programa. Tad je zahvalila kolegama poručivši da je nagrada “za cijeli HRT i cijelu ekipu” te istaknula kako joj je priznanje “poticaj da bude sve bolja i bolja”.

Zagreb: Dolazak uzvanika na dodjelu medijske nagrade Večernjakova ruža
Zagreb: Dolazak uzvanika na dodjelu medijske nagrade Večernjakova ruža | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ILUSTRACIJA
ŠAPIT OSTAJE Novinarke Martina Validžić i Lucija Judnić odlaze s HRT-a
Novinarke Martina Validžić i Lucija Judnić odlaze s HRT-a

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