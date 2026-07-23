Obavijesti

Show

Komentari 3
ŠAPIT OSTAJE

Novinarke Martina Validžić i Lucija Judnić odlaze s HRT-a

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Novinarke Martina Validžić i Lucija Judnić odlaze s HRT-a
3
Foto: Pixsell, Canva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dolazi do značajnih kadrovskim promjena na Hrvatskoj radio televiziji, pa tamo više nećemo gledati Martinu Validžić ni Luciju Judnić

Admiral

Hrvatska radiotelevizija ostaje bez dviju dugogodišnjih televizijskih uzdanica, nagrađivane novinarke Martine Validžić te reporterke Lucije Judnić Rašljanin. Iako se nagađalo da odlazi i sportski urednik Marko Šapit, to nije točno, javlja Tportal.  

"Lucija Judnić završava svoj profesionalni angažman na Hrvatskoj radioteleviziji te je odlučila nastaviti karijeru u novom smjeru. Martina Validžić završava svoj profesionalni angažman na Hrvatskoj radioteleviziji te će svoju karijeru nastaviti kao slobodna profesionalka (freelancerica)", stoji u dopisu odjela Komunikacija HRT-a kojeg je dobio Tportal.

storyeditor/2022-11-14/PXL_131122_96877315.jpg
storyeditor/2022-11-14/PXL_131122_96877315.jpg | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/PROMO

"Marko Šapit zaposlenik je Hrvatske radiotelevizije te trenutačno koristi godišnji odmor nakon uspješno odrađenog projekta Americana", navodi se u HRT-ovom priopćenju.

Podsjetimo, Martina Validžić na HRT-u je gotovo 20 godina, a između ostalog radila je na emisijama 'Glamour Cafe', 'Žene povjerljivo', 'Boje turizma', 'Globalno sijelo', 'Shpitza', 'Kod nas doma', te 'Inshallah Qatar'. Posljednjih godina njeni nagrađivani putopisno-dokumentarni serijali 'Sretni gradovi' i 'Serijski brijači' bili su omiljeni među gledateljima.

Zagreb: Dodjela medijske nagrade Večernjakova ruža
Zagreb: Dodjela medijske nagrade Večernjakova ruža | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija

S druge strane, Lucija Judnić Rašljanin je jedna od najistaknutijih mladih novinarki na Informativnom medijskom servisu HRT-a a prije tri godine dobila je i nagradu za 'Novo lice godine'.

POZNATI SU uvjeti HRT traži novog glavnog ravnatelja: Objavljen natječaj za nasljednika Roberta Šveba
HRT traži novog glavnog ravnatelja: Objavljen natječaj za nasljednika Roberta Šveba

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Laura Gnjatović se sa svojih 191 cm ispružila pa oduševila sve
UŽIVA NA SUP-U

Laura Gnjatović se sa svojih 191 cm ispružila pa oduševila sve

Mankenka Laura Gnjatović uživa u Dubrovniku u morskim radostima. Kupa se s prijateljicom, vozi se na SUP-u i sve to dijeli sa svojim mnogobrojnim pratiteljima
Tko je Dora Šitum, snaha Alke Vuice koja joj je rodila unuka?
SVESTRANA Slavonka

Tko je Dora Šitum, snaha Alke Vuice koja joj je rodila unuka?

Dora je supruga Alkina sina Ariana, a par je sad dobio prvo dijete
FOTO Oprez, jako vruće! Nives pokazala guzu: 'Samo prirodno'
ODUŠEVILA U BIKINIJU

FOTO Oprez, jako vruće! Nives pokazala guzu: 'Samo prirodno'

Nives Celzijus snimila se na plaži u Poreču, a njezini pratitelji ostali su oduševljeni prizorima. Pozirala je na ručniku u narančastom bikiniju te je poručila - samo prirodno!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026