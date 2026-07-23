Novinarke Martina Validžić i Lucija Judnić odlaze s HRT-a

Hrvatska radiotelevizija ostaje bez dviju dugogodišnjih televizijskih uzdanica, nagrađivane novinarke Martine Validžić te reporterke Lucije Judnić Rašljanin. Iako se nagađalo da odlazi i sportski urednik Marko Šapit, to nije točno, javlja Tportal.

"Lucija Judnić završava svoj profesionalni angažman na Hrvatskoj radioteleviziji te je odlučila nastaviti karijeru u novom smjeru. Martina Validžić završava svoj profesionalni angažman na Hrvatskoj radioteleviziji te će svoju karijeru nastaviti kao slobodna profesionalka (freelancerica)", stoji u dopisu odjela Komunikacija HRT-a kojeg je dobio Tportal.

storyeditor/2022-11-14/PXL_131122_96877315.jpg | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/PROMO

"Marko Šapit zaposlenik je Hrvatske radiotelevizije te trenutačno koristi godišnji odmor nakon uspješno odrađenog projekta Americana", navodi se u HRT-ovom priopćenju.

Podsjetimo, Martina Validžić na HRT-u je gotovo 20 godina, a između ostalog radila je na emisijama 'Glamour Cafe', 'Žene povjerljivo', 'Boje turizma', 'Globalno sijelo', 'Shpitza', 'Kod nas doma', te 'Inshallah Qatar'. Posljednjih godina njeni nagrađivani putopisno-dokumentarni serijali 'Sretni gradovi' i 'Serijski brijači' bili su omiljeni među gledateljima.

Zagreb: Dodjela medijske nagrade Večernjakova ruža | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija

S druge strane, Lucija Judnić Rašljanin je jedna od najistaknutijih mladih novinarki na Informativnom medijskom servisu HRT-a a prije tri godine dobila je i nagradu za 'Novo lice godine'.