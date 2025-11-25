Obavijesti

Show

Komentari 0
prve provokacije

Novo jutro na imanjima 'Ljubav je na selu' proći će u ispitivanju: Tko se kome uvukao u krevet?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Novo jutro na imanjima 'Ljubav je na selu' proći će u ispitivanju: Tko se kome uvukao u krevet?
4
Foto: RTL

Najmlađi farmer Dejan već se suočava s "cimerskim kaosom", novim simpatijama i prohtjevima njegovih djevojaka. A tijekom doručka, slijedi škakljivo ispitivanje: "Je li bilo poljubaca?"

StartFragment StartFragment

Farme kandidata 'Ljubav je na selu' već su prvog dana postale poprište smijeha, ljubomore, prvih svađica i neočekivanih priznanja, a to će se itekako nastaviti.

U Donjoj Voći, Robertovi najbliži stižu upoznati kandidatkinje, a među njima odmah kreću prve provokacije.

Kod Željka u Sunji dvije će se dame od jutra prihvatiti posla kako bi ga pokušale impresionirati, dok treća taj režim neće najbolje prihvatiti pa će se pobuniti.

Foto: RTL

Najmlađi farmer Dejan već se suočava s “cimerskim kaosom”, novim simpatijama i prohtjevima njegovih djevojaka. A tijekom doručka, slijedi škakljivo ispitivanje.

„Je li bilo poljubaca?“ upitat će ga jedna njegova odabranica otkrivši da je spavao na neočekivanom mjestu.

DOČEK CURA 'Ljubav je na selu': Dejan je htio da svi spavaju u istom krevetu, Valentinu provozao na traktoru
'Ljubav je na selu': Dejan je htio da svi spavaju u istom krevetu, Valentinu provozao na traktoru

Josip Đ. damama sprema kulinarski izazov, a iako ljubavne iskrice između njega i Ksenije i dalje traju, može li ga neka nova dama oduševiti svojim kvalitetama?

U Drežnik Gradu jedna će djevojka otkriti da se tijekom tuluma rodila dodatna prisnost, a Kanađanka Dottie će neočekivano otkriti kako hrvatski jezik razumije puno bolje nego što drugi misle. Je li čula nešto što ju je povrijedilo?

Foto: RTL

Nova epizoda 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras do 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na streaming platformi Voyo.

EndFragment

EndFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Poznata organizacija prekinula suradnju s blogerom Iličićem, on kaže: Odlučio sam sve objasniti
INCIDENT S ANAKONDOM

Poznata organizacija prekinula suradnju s blogerom Iličićem, on kaže: Odlučio sam sve objasniti

Izražavamo duboku zabrinutost zbog nedavnog incidenta u kojem je naš dosadašnji ambasador Kristijan Iličić postupao na način koji nije u skladu s vrijednostima i principima zaštite životinja, rekli su iz WWF-Adria
FOTO Ups! Knoll u problemima. Popustile su trake koje su joj držale grudi. Sve joj se vidi
AJME

FOTO Ups! Knoll u problemima. Popustile su trake koje su joj držale grudi. Sve joj se vidi

Vatrena navijačica, a od nedavno i DJ-ica, Ivana Knoll prije nekoliko je dana objavila svoj prvi singl 'City lights'. Za pjesmu je snimila i atraktivan spot u kojem je pokala sve svoje atribute, gotovo bez imalo odjeće da ih prekrije...
FOTO Od Kelly Bundy do borbe za život: Pogledajte kako se mijenjala Christina Applegate
UZOR MNOGIMA

FOTO Od Kelly Bundy do borbe za život: Pogledajte kako se mijenjala Christina Applegate

Christina Applegate jedna je od onih holivudskih glumica čiju karijeru možemo pratiti kao presjek povijesti televizije – od sitcoma 80-ih do streaming ere. Istodobno, njezin privatni život i zdravstvene borbe pretvorili su je u simbol hrabrosti i ranjive iskrenosti, a danas slavi 54. rođendan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025