Novo jutro na imanjima 'Ljubav je na selu' proći će u ispitivanju: Tko se kome uvukao u krevet?

StartFragment StartFragment

Farme kandidata 'Ljubav je na selu' već su prvog dana postale poprište smijeha, ljubomore, prvih svađica i neočekivanih priznanja, a to će se itekako nastaviti.

U Donjoj Voći, Robertovi najbliži stižu upoznati kandidatkinje, a među njima odmah kreću prve provokacije.

Kod Željka u Sunji dvije će se dame od jutra prihvatiti posla kako bi ga pokušale impresionirati, dok treća taj režim neće najbolje prihvatiti pa će se pobuniti.

Foto: RTL

Najmlađi farmer Dejan već se suočava s “cimerskim kaosom”, novim simpatijama i prohtjevima njegovih djevojaka. A tijekom doručka, slijedi škakljivo ispitivanje.

„Je li bilo poljubaca?“ upitat će ga jedna njegova odabranica otkrivši da je spavao na neočekivanom mjestu.

Josip Đ. damama sprema kulinarski izazov, a iako ljubavne iskrice između njega i Ksenije i dalje traju, može li ga neka nova dama oduševiti svojim kvalitetama?

U Drežnik Gradu jedna će djevojka otkriti da se tijekom tuluma rodila dodatna prisnost, a Kanađanka Dottie će neočekivano otkriti kako hrvatski jezik razumije puno bolje nego što drugi misle. Je li čula nešto što ju je povrijedilo?

Foto: RTL

Nova epizoda 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras do 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na streaming platformi Voyo.

EndFragment

EndFragment