Priveli su Gerarda Depardieua: Optužili ga za seksualni napad

Francuski glumac Gerard Depardieu (75), zvijezda filmova 'Asterix i Obelix', priveden je u ponedjeljak zbog optužbi za seksualni napad na dvije žene. Kako piše BFMTV, priveli su ga u Parizu te će ga tamo ispitati.

Inače, jedna žena ga je optužila za seksualni napad na snimanju filma 'Le Magicien et les Siamois' iz 2014. godine, a druga ga je optužila za isto, na setu filma 'Les Volets Verts' iz 2021. godine. Gerard je demantirao sve optužbe.

PA/PIXSELL | Foto: PA/PIXSELL, Reuters/PIXSELL

Žena koja ga je za napad optužila 2014., tada je imala 24 godine. Radila je kao asistentica, a tvrdi da ju je glumac dirao po intimnim dijelovima te da joj je govorio razne proste stvari. Druga žena tvrdi da ju je glumac zgrabio nogama i prikliještio ju između svojih bedara te joj dirao intimne dijelove. Uz to je imao i prostačke komentare.

Inače, glumac se prošle godine suočio s brojnim optužbama za silovanje. Četrnaest žena je navelo da ih je on silovao u periodu od 2004. do 2022. godine. Među njima je i glumica Charlotte Arnould koja je tužbu podnijela 2018. godine rekavši da ju je Depardieu dva puta silovao u svojoj vili u Parizu.

FILE PHOTO: Gerard Depardieu waves as he arrives during a red carpet event for the movie "Novecento- Atto Primo" at the 74th Venice Film Festival in Venice | Foto: ALESSANDRO BIANCHI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL