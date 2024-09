Novom 'Jokeru' pljeskali čak 11 minuta! Lady Gaga podijelila je publiku: Kako će iznijeti ulogu?

Punih 11 minuta, toliko dugo je publika na 81. Venecijanskom festivalu pljeskala na premijeri dugoočekivanog filma "Joker: Folie à Deux", dok gledatelji diljem svijeta odbrojavaju dane do dolaska filma u kina, a početak prikazivanja zakazan je za 4. listopada, točno pet godina nakon izlaska prvog filma.

Već sada vlada veliki interes, ali i podijeljena mišljenja javnosti radi izjave redatelja Todda Phillipsa da kultna Harley Quinn neće nalikovati prethodnim interpretacijama lika. Jokera, kojeg je utjelovio Joaquin Phoenix, susreće tijekom tečaja glazbene terapije koja mu je dozvoljena dok je bio u zatvoru, a u njezinu kožu uskočila je jedna od najvećih pop zvijezda 21. stoljeća i umjetnica koja je u nekoliko navrata pokazala da je i vrsna glumica - Lady Gaga.

Lady Gaga on location for the first day of filming 'Joker: Foie a Deux' on March 25, 2023 in New York City. | Foto: PROFIMEDIA/Donna Ward/FS2 /WENN/PIXSELL

Dok su milijuni štovatelja njezinog lika i djela uzbuđeni, dio publike je u strahu radi Gagine interpretacije Harley, koja je javnosti najpoznatija prema vrckastoj izvedbi Margot Robbie. Ipak, film je najavljen kao mjuzikl, stoga će Gaga tu ulogu vjerojatno kvalitetno opravdati, a redatelj je istaknuo da će Quinn u Gaginoj verziji biti nešto prizemljenija. Inspiracija su bile obožavateljice Charlesa Mansona, koje su se divile zločincu, baš kao i Harley Jokeru.

Phoenix i Lady Gaga u filmu će plesati i pjevati pjesme poput "Get Happy", "For Once in My Life" i "That’s Life", a Gaga je priznala da je radi uloge morala promijeniti boju svoga glasa.

- Gaga je prva rekla da pjevamo uživo, a ja sam rekao: 'Ne, nećemo'. I onda jesmo. Ne samo da smo pjevali uživo, nego je svaki dio snimke bio uživo. Svaka snimka je bila drugačija verzija pjesme - rekao je Phoenix na konferenciji za medije u Veneciji.

Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS

Lady Gaga je rekla da film ne bi nužno nazvala mjuziklom.

- Glazba se koristi kako bi likovima stvarno dala način da izraze ono što trebaju reći jer scena i dijalozi jednostavno nisu dovoljni - pojasnila je, dok je ideju o mjuziklu redatelju dao Phoenix.

- Sanjao sam da nastupam kao Joker i pjevam pjesme. Nazvao sam Todda jer sam mislio da bi tu moglo biti nečega - kazao je.

Glumački par je radi uloga poradio i na svojim kilažama.

- Sjećam se kad sam te prvi put sreo na probama i onda si otišla, a onda kada smo se opet vidjeli, jako si smršavila. Bilo je stvarno impresivno - rekao je Joaquin o transformaciji Gage, a onda je dodala:

- Mislim da smo se s vremenom transformirali u naše likove i nastavili brusiti svaku vrstu detalja. Podijelila je i detalj sa seta kada bi Phoenix, kada bi bio jako gladan, hranili borovnicama.