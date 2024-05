Numerologinja o Lasagni i finalu: 'Bit će maestralan, ali to što nastupa 23. je jedna igra...'

Baby Lasagna je sebe plasirao u orbit! Ima jako dobar nastup, nema osobe koja ne zna za njegov hit 'Rim Tim Tagi Dim', osim toga vrlo dobro stoji na eurovizijskim kladionicama, govori nam numerologinja Olga Hadjić uoči velike završnice Eurovizije u švedskom gradu Malmöu.

Naš predstavnik Baby Lasagna (28), pravog imena Marko Purišić, nastupit će 23. po redu na raskošnoj pozornici Malmö Arene i svojom energičnim pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim' zasigurno ponovno rasplesati publiku i obožavatelje diljem svijeta.

- Međutim, bojim se i izgovoriti da to neće biti presudno. Baby Lasagni su sve do četvrtka u 19 sati zvijezde bile naklonjene, a nakon toga je sve krenulo nizbrdo. Gledatelji, nažalost, nisu ključni faktori, već žiri - smatra Hadjić.

Pitanje je, dodaje, kako će žiri glasati.

- Znate da uvijek ima političkih igara. Mislim da je i to, što će nastupiti 23., jedna od igri. Odradit će nastup maestralno, ali će žiri iskalkulirati i nemojmo se čuditi krajnjem plasmanu - kaže.

Smatra kako Marko neće pokazati razočarenje, iako je, kaže, izrazito senzibilan.

Ovo je za njega odskočna daska jer je bio anoniman i sve je slučajno odradio. Bez obzira na sve, ovo je veliki uspjeh i za nas i za njega - zaključuje numerologinja te dodaje kako će do kraja bodriti našeg predstavnika.