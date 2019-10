Nuša: Htjela sam se zbog Mije preseliti u Zagreb, 'nogirao' me 'Prvo mi je rekao da bi to bilo dobro da dođem u Zagreb i onda se distancirao. Više mi nije pisao i bilo mi je teško. Nako četiri dana mi se javio i rekao da više ne osjeća da je to ono pravo' ,rekla je Nuša