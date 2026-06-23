Nusantara Beat za 24sata: 'Nas publika voli zbog kombinacije tradicionalne i moderne glazbe'

Nusantara Beat, šesteročlani bend iz Amsterdama, nastupio je u ponedjeljak na INmusic festivalu na World Stageu. Ovo im je prvi put da su u Hrvatskoj, a za 24sata otkrili su da ih je Zagreb oduševio.

- Prošetali smo se centrom grada, a bili smo i na večeri te probali ćevape, fenomenalni su! - otkrili su nam uoči svog nastupa na Jarunu. Iako dolaze iz Amsterdama, članovi benda povezani su sa svojim indonezijskim korijenima, na što upućuje i samo njihovo ime.

- Nusantara u prijevodu označava Indonezijski arhipelag. Naši korijeni su iz Indonezije. Svaki član benda ima poveznicu s tom zemljom, neki su rođeni tamo, drugima su djedovi i bake od tamo - objasnili su nam. Tamo uskoro idu po treći put, a kažu da ih publika tamo obožava upravo zbog spoja tradiocionalne glazbe i modernih instrumenata.

Zagreb: Nusantara beat nastupio na Inmusicu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na pitanje jesu li ikada poslušali hrvatsku glazbu i bi li nju možda iskoristili u nekoj pjesmi, priznali su nam kako za to još nisu imali prilike. A zatim smo im pustili nekoliko pjesama Olivera Dragojevića te naših predstavnika na Eurosongu, Baby Lasagne i grupe Lelek. 'Wow! Odlične pjesme! Sigurno bismo to iskoristili u našoj glazbi, zašto ne?', oduševljeno su poručili.

Za tradicionalne melodije odlučili su se zato što su htjeli istražiti vlastite korijene putem glazbe.

Zagreb: Nusantara beat nastupio na Inmusicu | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

- Proučavali smo i učili o tradicionalnoj indonezijskoj glazbi, dali smo se cijeli u to istraživanje kako ne bismo izgubili dio sebe, dio svojih korijena. Ponosni smo na njih i na ovaj način, baveći se tradicionalnom glazbom, ne zaboravljamo odakle smo - zaključili su.