Bivši američki predsjednik Barack Obama (59) i glazbena legenda Bruce Springsteen (71) udružili su snage u drugoj epizodi popularnog podcasta 'Renegades: Born in the USA' na Spotifyu.

POGLEDAJTE VIDEO O OBAMI:

Obama je tom prilikom ispričao The Bossu i anegdotu iz mladih dana, kojom mu je želio dočarati kako se nosio s rasističkim uvredama kroz svoj život.

- Imao sam prijatelja u školi s kojim sam zajedno igrao košarku i jednom prilikom smo se zakačili i potukli, a on me nakon toga nazvao uvredljivim, rasističkim nazivom. Sjećam se da sam ga zatim udario u lice i slomio mu nos. U tom trenutku bili smo u svlačionici. Objasnio sam mu. Rekao sam, 'Nemoj me nikad tako zvati. Možda sam siromašan. ​​Možda sam neznalica. Možda sam zao. Možda sam ružan. Možda se ne volim. Možda sam nesretan, ali znaš što nisam? Bar nisam kao ti - povjerio se Barack Springsteenu.

Zaključili su kako je rasno pitanje i dalje vrlo aktualan problem u SAD-u te da, iako su se neke stvari s desetljećima poboljšale, još uvijek su nužne promjene u društvu. Prošle godine Obama je o toj temi napisao i esej, usred najjačeg odjeka prosvjeda Black Lives Matter nakon ubojstva Georgea Floyda.