Američki glazbenik Bruce Springsteen (70) uhićen je zbog vožnje u alkoholiziranom stanju u New Jerseyju. Riječ je o djelu koje je počinio u studenom prošle godine, a strani mediji pišu kako ga se tereti i za nepropisnu i neprilagođenu brzinu te konzumiranje alkohola na zabranjenom prostoru.

Uhvaćen je u Nacionalnom rekreacijskom centru Gateway u Sandy Hooku, u New Jerseyju, 14. studenog 2020, ali vijest je tek sada 'procurila' u javnost.

Glazbenik je surađivao prilikom uhićenja i mirno se predao, a očekuje se kako će suđenje biti zakazano u narednim tjednima. The Sun piše i kako Bruce nikada prije nije bio uhićen zbog grubog kršenja prometnih pravila i nepoštivanja prometne signalizacije.

Springsteen je uhićen nedugo nakon što je dobio ulogu u Super Bowl reklami za 'Jeep' koja je ujedno bila i njegovo prvo pojavljivanje u takvoj vrsti promocije.

Inače, prije nekoliko mjeseci Bruce je objavio je novi studijski album pod nazivom 'Letter to You'. koji je nastao u slavu glazbe i dugogodišnjeg prijateljstva sa sastavom E Street Band'. Diskografska kuća MenArt bila je zadužena za objavu albuma, koji se snimao uživo u Bruceovom matičnom uredu u New Jerseyu.

Ovo je prvi put da se bend okupio nakon turneje 'The River' 2016. godine. Snimili su 12 pjesama, a među njima su prethodno objavljene pjesme iz 70-ih godina kao što su: 'Janey Needs a Shooter', 'If I Was the Priest' i 'Song for Orphans'.

- Sviđa mi se emotivan naboj koji ima 'Letter To You. I volim kako zvuči E Street Band čiji su članovi odsvirali sve uživo u studiju na način koji dosada nikad nismo primijenili, usto bez nasnimavanja. Album smo snimili za samo pet dana. To je jedno od najvećih iskustava, kada je snimanje posrijedi, koje sam dosad doživio - rekao je ranije Springsteen.