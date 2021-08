Prije nego što je položila vozački ispit, Billie Eilish je s jedva 13 godina i singlom “Ocean Eyes” bila zvijezda. - Iz sobe u Los Angelesu s bratom Finneasom O’Connellom izašao je i prvi studijski album, mladenački blesav i beskrajno zabavan, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” (2019.).