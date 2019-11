Obitelj ispričala jednu verziju priče, ali prijatelji se ne slažu

Slavni kuhar Gary Rhodes iznenada je preminuo u utorak navečer u Dubaiju u 60. godini, a obitelj je objavila uzrok smrti. Gary je preminuo od ozljeda mozga kad se poskliznuo i udario glavom dok je s obitelji večerao u njihovom domu u Dubaiju, tvrde, no njegovi prijatelji iznijeli su drugu stranu priče i demantiraju te navode. Isto su učinili i iz hotela u Dubaiju.

Foto: PA/PIXSELL

- Kategorički tvrdim da Gary nije pao u kadi i da se nije ozlijedio. Smrt je nastupila prirodnim putem i nitko od nas ne može protiv toga. Otuširao se i večerao sa suprugom kad se nažalost to dogodilo - rekao je Jadeep Bhatia, iz PR službe hotela u kojem je kuhar radio, a prenose britanski mediji.

Prijatelji kuhara su istim medijima rekli kako je Rhodes imao izljev krvi u mozak i da je to jedini razlog smrti, iako je obitelj u svojem obraćanju tvrdila suprotno. Proslavljeni kuhar u utorak je snimao svoj novi kulinarski show, samo nekoliko sati prije nego li je preminuo.

Foto: PA/PIXSELL

Gary je u više televizijskih emisija pokazivao svoje kulinarsko umijeće, a najviše se proslavio s 'MasterChefom', i 'Hell's Kitchen'. Također, napisao je nekoliko knjiga poput 'Rhodes Around Britain', 'New British Classics', 'Keeping It Simple', 'Time to Eat' i mnoge druge.