Obitelj Lee pogodila je velika tragedija 20 godina nakon smrti Brucea: 'Umro je za tu ulogu...'

Ovog ljeta u kina dolazi film 'Vrana', adaptacija sada već kultnog istoimenog filma iz 1994. godine. Originalan film obilježila je velika tragedija. Naime, kada su ga snimali 1993. godine, na setu je poginuo glavni glumac Brandon Lee, sin Brucea Leeja. Tijekom snimanja ga je upucao kolega glumac Michael Massee.

On je imao ulogu jednog od nasilnika, ali ne glavnog koji će presuditi Brandonu u filmu. No u njegovim je rukama završio Magnum iz kojeg je trebao zapucati. Kada je to učinio, Lee je ostao ležati na tlu. Ekipa je mislila da se šali, no bilo je daleko od toga. Ostao je bez svijesti, teško je disao... Odveli su ga u bolnicu, no nakon šest sati operacije, nisu ga uspjeli spasiti. Imao je tek 28 godina.

Film je izašao u kina godinu kasnije, a ovog ljeta, 30 godina nakon originala, dolazi nova 'Vrana' s još jednim 'poznatim sinom' u glavnoj ulozi. Radi se o Billu Skarsgardu iz poznate švedske glumačke obitelji. Osim popularnog oca Stellana, u glumačkim su vodama i Billova braća Gustav i Alex.

Iako se oba filma baziraju na istom materijalu, istoimenom grafičkom romanu, oni koji su radili na novom filmu ističu da se ne radi o 'remakeu' već samo o adaptaciji. Glumac Danny Huston, koji u novom filmu glumi zlikovca, rekao je za Screen Rant da je originalni film 'kultan s razlogom'.

- S jedne strane, ne želiš baš raditi nanovo stvari koje su dobre, želiš ih ostaviti na miru, jer su dobre! Zašto ih raditi iznova? No, one su ujedno i inspiracija, i koliko god želiš poštivati to što je napravljeno prije, i dalje želiš napraviti nešto drugačije - rekao je Huston.

No kada je prije tri mjeseca izašao trailer za novi film, fanovi originala nisu bili pretjerano oduševljeni. Mnogi su na društvenim mrežama prozivali produkciju filma te tvrdili kako se nije trebao raditi novi film, upravo zbog smrti Brandona Leeja.

'On je umro za ovu ulogu. Volim Billa, odličan je glumac, ali trebali ste ostaviti original zbog Brandona', 'Originalni film je bio ispred svog vremena. Brandon Lee će uvijek biti prava Vrana', 'Neke filmove se ne bi trebalo raditi iznova. Zbog cijele situacije su trebali to ostaviti na miru', pisali su ljuti fanovi ispod videa.

Brandon je imao tek osam godina kada je njegov otac, majstor borilačkih vještina preminuo. Tog 20. srpnja požalio se na glavobolju, uzeo tabletu protiv bolova i otišao prileći. Više se nije probudio. Sprovod je bio u Hong Kongu, no njegova supruga Linda sahranila je njegovo tijelo u Seattleu. Kraj Brucea je sahranjen i Brandon.

- Obojica ste živjeli tako hrabro, iskreno, i takav život koji ste imali i dijelili mi je dao snage i želje, ne samo da živim, nego da rastem i cvjetam kroz taj gubitak - poručila je prošle godine, na 50. godišnjicu smrti Brucea Leeja, njegova kći i Brandonova sestra Shannon.

- Vaša energija je vječna, i ona i dalje komunicira. I dalje nas pogađa, i dalje nas voli. I ja vas volim obojicu, vaš smijeh, vaše velike osmjehe - poručila je za People.

Slučaj Aleca Baldwina mnoge podsjetio na Brandona

Ovih dana počelo se ponovno pričati o slučaju Brandona Leeja, i to zbog suđenja Alecu Baldwinu za smrt snimateljice Halyne Hutchins. Njega su teretili za ubojstvo iz nehaja jer je na setu filma 'Rust' držao pištolj koji je zatim okinuo i usmrtio snimateljicu. Već je prije suđenja rekao kako nije znao da se u pištolju nalazi pravi metak.

No, nakon tri ročišta, odbačene su optužbe protiv njega. Sutkinja je rekla da nije kriv, glumac je zaplakao, a njegova supruga i sestra su mu se bacile u zagrljaj. U presudi je, između ostalog navela, da se slaže s obranom kako su tužitelji i policija zatajili dokaze o izvoru metka kojim je na setu ubijena snimateljica.

Hutchins je preminula 2021. godine. Tada se Eliza Hutton, zaručnica Brandona Leeja, prvi put oglasila u javnosti u vezi njegove smrti.

- Apeliram na to da se napravi promjena i razmisli o alternativi koja će zamijeniti pravi pištolj na setu - zaključila je. Na društvenim mrežama je tada poručila i da 'pištolj rekvizit ne postoji'.