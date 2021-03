Tih desetak sekundi 22. ožujka 2020. godine mnogima je u Zagrebu promijenilo živote. Stubokom. Među njima su Anja Šovagović Despot (57), Dragan Despot (64) te njihova djeca Ana i Josip.U dvorišnoj zgradi zagrebačkog Donjega grada živio je glumački par godinama, do tog jutra, kad je u tih deset sekundi uništeno ono što su stvarali desetljećima.

- Uložili smo u ovaj stan sve svoje filmove, nagrade, uloge... Čitav život je u našem domu, a sve je otišlo u 10 sekundi. Kazališnim rječnikom, dogodio nam se deus ex machina, svemirska sila protiv koje ne možeš ništa. Ti možeš reagirati na korona virus, ostati doma, ali protiv elementa kao što je potres ne možeš ništa. U potresu si mali, nemoćan - rekao je Despot tad za Jutarnji.

Sudbina je to mnogih stanovnika Zagreba, pa samo iz zgrade gdje su bili Šovagović-Despot moralo je otići 11 obitelji. Nadali su se da će se dosad barem nešto promijeniti, ali još ništa od toga. Dragana Despota može se često vidjeti u središtu grada, vidi se da je u radovima. Blagi osmijeh uvijek je na licu, no sad je već odustao od objašnjavanja kako stoji s obnovom njihova doma. I ne čudi to, pa što više reći, već godinu dana su “podstanari”. Za nadati se je, ne samo njima, nego svima u problemima, da će obnova ići puno, puno brže nego ova samo “priprema” za obnovu. Oni sad žive na Braču, dobro su se snašli, no ni izbora previše nisu imali.

- Bili smo primorani otići iz tragično oštećenog Zagreba dok ne osiguramo novi prostor u kojem ćemo živjeti. I Ana i Josip studiraju online, ja radim u Splitu i Zadru, a Despot je manje više stalno gore-dolje. Sretni smo što smo zajedno i što se zajedno smijemo moru - priča optimistična glumica. I njeno je kazalište Gavella trenutačno beskućnik. Potres joj je “sredio” i tu kuću. N, ansambl, pa tako i Anja Šovagović Despot, radi i dalje, raduje se novim predstavama, izvedbama, pa makar i u ovakvoj gostujućoj varijanti. Za stan barem ima nekakve nade, otkriva glumica...

- Projekt sanacije je gotov, stanari su jednoglasni u odluci za dizanjem kredita, još čekamo zeleno svjetlo. A eto, već je prošla godina dana. Oni su sa svoje strane učinili što su mogli. Sad slijedi puno teži dio, a on je na Gradu i državi. A tu nek’ im je sa srećom, trebat će im.

- Odmah nakon potresa tražili smo zamjenski stan, kratkoročno, dok se naša zgrada ne popravi, ali odgovora nije bilo. Odnosno, odgovor je bio - ne može. Naglašavam, naš stan je naše privatno vlasništvo i jedina nekretnina koju imamo u Zagrebu. Jedino što nam je ostalo je naziv - ‘zaslužni umjetnik’, temeljem kojeg sam mislila da možemo tražiti pomoć, ali što se ‘struktura’ tiče, očito nismo zaslužili ništa.