Dragan Despot moli za pomoć: 'Prijetnja nam je iznad glave'

Otkako je Zagreb pogodio snažan potres Dragan Despot (63) i Anja Šovagović Despot (56) proživljavaju teške dane. Obitelj je morala napustiti stan u centru grada nakon što je zgrada dobila crveni certifikat, što znači da je neuporabljiva te da se u njoj više ne smije boraviti jer nije sigurno. Glumac je dane nakon potresa i borbu da sanira štetu opisao i na društvenim mrežama te je još jednom zamolio za pomoć.

- Potres me naveo da se po prvi put u životu priključim društvenim mrežama. Molim informacije o ljudima koji bi mi mogli pomoći evakuirati neupotrebljivi stan i pokriti otvoreno krovište koje su uništili dimnjaci koji prijete pasti i vise nam iznad glave. S obzirom na to da se stan nalazi u dvorišnoj zgradi, pristup vatrogasnog vozila s dizalicom je neizvediv. HGSS (svaka im čast i kapa do poda) je pomogao koliko su mogli. Nužno bi bilo i poduprijeti stropove stana, označenog crvenom oznakom, kako ne bi pali. Da nije ovog virusa, ne sumnjam da bi svi priskočili u pomoć. Hvala svima koji su toliko hrabri i srčani da pomažu našem gradu. Dok je nas, bit će i Centra - napisao je glumac u Facebook grupi 'Potres u Zagrebu - Svi mi u centru'.

Foto: Facebook

Anja je pak još ranije objavila snimke štete koju su pretrpjeli u potresu koji je 22. ožujka pogodio Zagreb i okolicu. U to nedjeljno jutro cijela obitelj je bila kod kuće i držala se mjera izolacije.

- Emocije se još uvijek nisu slegle. Dapače, samo su se još više razbuktale. Situacija u našoj zgradi je kritična. Crveno je označena po čak dvije osnove: vanjski utjecaj i unutarnje oštećenje. I dalje nam prijete dimnjaci koji su se urušili. To je najveći problem jer vatrogasci niti gorska služba ne mogu ništa napraviti po tom pitanju. Osim toga, dimnjaci mogu pasti i na kućice u našem dvorištu. Ljudi iz našeg ulaza nemaju gdje otići. Na sve načine pokušavamo nešto napraviti - rekla nam je prije nekoliko dana očajna glumica i dodala kako se nada da će joj pomoći Bog, Pavle Kalinić te Milan Bandić.

