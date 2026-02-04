Što će biti danas u 'Divljim pčelama'? Nikola će se konačno suprotstaviti majci Mirjani...

Večeras od 20.15 sati na RTL-u slijedi još jedna napeta epizoda serije 'Divlje pčele'. Ante pokušava potkupiti Domazeta, no razgovor prekida Katarina. Čavka u ćeliji i dalje ne želi otkriti zašto je pucao. Selo je sumnjičavo, a Sikirica sve više pritišće.

Marko se boji da bi Čavka mogao progovoriti, no Ante ga smiruje. Ipak, ni njemu nije svejedno jer dovoljan je samo jedan krivi korak da izgubi tlo pod nogama - Rajka i Ivica također ga drže u šaci, a Mirjana mu je nevjerna.

Foto: RTL

Nakon što je otkrio za Mirjanine susrete s Domazetom odluči joj se suprotstaviti.

- Vrpce, tajni znakovi, igrice?! To ste mi nabijali rogove! Što mi još tajiš - nemilosrdan je Ante kad Mirjanu uhvati na prepad.

U isto vrijeme, Cvita se i dalje odbija vratiti među Vukase pa je tješi Zora, dok se Nikola konačno odluči suprotstaviti majci i natjerati je da prizna kako je pogriješila: 'Stvarno misliš da ću ti povjerovati? Barem me gledaj u oči dok mi lažeš!'

Foto: RTL

Sikirica privodi Čavku i Domazeta i traži novi iskaz, no ono što čuje itekako će ga iznenaditi...

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.