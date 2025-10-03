Obavijesti

OVE JESENI

Obiteljska tajna i borba tri sestre u surovim 50-ima: RTL donosi raskošnu dramsku seriju

Foto: RTL

Snimanje 'Divljih pčela' u punom je jeku, a hrvatski gledatelji sada će ovu napetu priču moći pratiti smještenu u krajolik Dalmatinske zagore, u imaginarno selo Vrilo 50-ih godina prošloga stoljeća

Tri sestre, intrigantne igre moći, zamršeni odnosi, velike tajne male zajednice u selu Vrilo i jedan iznenadni zločin – premisa je to nove napete RTL-ove serije 'Divlje pčele', čije je snimanje u punome jeku, a gledatelje će već ove jeseni povesti na putovanje u prošlost. Raskošna produkcija, vrhunska i neočekivana glumačka postava te autentična atmosfera 50-ih jamče da će gledatelji bez daha pratiti nove napete zaplete.

RTL ove jeseni donosi 'Divlje pčele', snažnu priču o obitelji koja je iznad svega, ljubavi, odanosti, tradiciji, ženama u muškom svijetu te izborima koji mijenjaju živote. Adaptacija je to istoimene grčke televizijske uspješnice, originalnog naziva 'Agries melisses' iz 2019. godine, koju su hvalile i publika i kritika te je ubrzo stekla kultni status, postavši jedna od najgledanijih i najuspješnijih serija u Grčkoj!

Foto: RTL

- Lokalni igrani sadržaj je vrlo bitan segment našeg poslovanja u koji konstantno ulažemo i trudimo se gledateljima uvijek donijeti nešto novo. Nakon 'Sjena prošlosti' koje su zaokupile pažnju cijele javnosti te postale tema svih razgovara, donosimo još jednu priču predvođenu snažnim ženskim likovima. Premisa 'Divljih pčela' je svevremenska, ona govori o borbi dobra i zla, a pažnju gledatelja privući će uvijek aktualnim društvenim temama i pokazati da za borbu za obitelj i ljubav ne postoji vremensko ograničenje - izjavila je Ana Bižić, direktorica Programa RTL-a Hrvatska.

Snimanje 'Divljih pčela' u punom je jeku, a hrvatski gledatelji sada će ovu napetu priču moći pratiti smještenu u krajolik Dalmatinske zagore, u imaginarno selo Vrilo 50-ih godina prošloga stoljeća.

Osim zapanjujućih vanjskih lokacija na području Sinja i okolnih sela, podno moćne Dinare i uz rijeku Cetinu, za potrebe serije izgrađeni su impozantni setovi na dvije etaže u zagrebačkom Jadran Filmu, obogaćeni autentičnim namještajem, uređajima i detaljima iz razdoblja 50-ih godina koji savršeno dočaravaju duh vremena.

- Gledatelje očekuje emotivno intenzivna obiteljska drama ispunjena brojnim preokretima, tajnama te borbom za pravdu i dostojanstvo. Mogu očekivati snažne ženske likove, izvanredne glumačke izvedbe te cliffhangere koji potiču želju za nastavkom gledanja svake iduće epizode! - ističe i izvršna producentica Iva Grahor.

Foto: RTL

- Produkcija serije iznimno je zahtjevna zbog nužnosti autentičnosti 50-ih godina prošlog stoljeća. Svaki detalj, od scenografije, kostima, frizure i make upa, do najsitnije rekvizite, morao je pomno dočarati taj period. Poseban je izazov snimanje na lokacijama, gdje se mora izbjeći svaki moderni zvuk ili detalj suvremenog života kako bi gledateljima pružio vjerodostojan povijesni doživljaj - dodaje.

U središtu priče su tri sestre Runje. Nakon smrti njihova oca, Katarina, Cvita i Zora moraju pronaći način kako preživjeti u tradicionalnom, muškom društvu malenog sela. Kako bi pomogla svojoj obitelji, najstarija sestra Katarina pristane se udati sina za najbogatijeg čovjeka u selu, nesvjesna da imaju skrivene namjere.

No neočekivani zločin promijenit će baš sve. Ono što će uslijediti testirat će njihove najdublje emocije, snagu, ali i odanost obitelji.

Svevremenske teme nepredvidivih ljudskih osjećaja, obitelji, lojalnosti, društvenih normi i očekivanja ili nepravde seriju će približiti svim generacijama te ih potaknuti da se upitaju – kako se izboriti u društvu koje nas sputava, može li ljubav opstati okružena lažima i koliko smo zapravo daleko spremni ići da bismo zaštitili svoje najbliže?

Uloge u seriji 'Divlje pčele' ponio je velik broj priznatih kazališnih, televizijskih i filmskih glumačkih imena. Glavne protagonistice, sestre Runje, utjelovit će mlade, već nagrađivane, istaknute glumice svoje generacije – Ana Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš i Lidija Kordić.

Uz njih, u ulogama slojevitih i upečatljivih stanovnika Vrila, sa svim njihovim tajnama, strastima i unutarnjim borbama, ističu se Sanja Vejnović, Alan Blažević, Jelena Perčin, Amar Bukvić, Jasna Bilušić, Mirela Brekalo, Zijad Gračić, Marija Borić, Arija Rizvić, Alen Šalinović, Vladimir Posavec Tušek, Klemen Novak, Matija Kačan, Antonio Scarpa, Jasmin Mekić, Antonio Agostini, Dragan Veselić, Davor Pavić i mnogi drugi.

Tu su i mlada, perspektivna lica, čija će sjajna interpretacija složenih likova oduševiti gledatelje, poput Margarite Mladinić, Ivana Barišića, Luke Šegote i Matka Jukića.

Foto: RTL

Intrigantni svijet 'Divljih pčela', prepun tajni i vrtloga emocija, gledatelje očekuje ove jeseni na RTL-u.

