Ljubo Jurčić stigao kod Tije u Los Angeles: 'Pozdrav prof. Ljubi!'

Tia Jurčić već nekoliko godina živi u Americi te sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama često dijeli fotografije iz Kalifornije, a ovoga puta objavila je fotografije na kojima je i njen očuh, bivši ministar i ekonomist, Ljubo Jurčić. Iako smo ga navikli gledati u odijelima kao političara i ekonomista, Ljubo je pokazao i svoju drugu stranu uživajući u opuštenim obiteljskim trenucima.

Njegov posjet pokćerki Tiji i unuku Domeniku u Los Angelesu popraćen je nizom toplih komentara, a fotografije su ubrzo postale hit.

- Stigao deda! Tom čovjeku se na faci vidi da je predobar - napisao je jedan pratitelj.

- Pozdrav prof. Ljubi, predobar profesor i čovjek - napisao je bivši Ljubin student.

- Uvijek sam obožavala kad bi usred predavanja onako random ispričao neki vic - napisala je druga studentica.

Tia Jurčić gradi svoj život u Los Angelesu uz zaručnika Kennyja "The Jeta" Smitha, a iako je svoj novi život pronašla preko oceana, posjetom očuha pokazala je da i dalje njeguje snažne veze s obitelji u Hrvatskoj.