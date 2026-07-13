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OBITELJSKA IDILA

Ljubo Jurčić stigao kod Tije u Los Angeles: 'Pozdrav prof. Ljubi!'

Piše Maša Mai Čigir,
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Ljubo Jurčić stigao kod Tije u Los Angeles: 'Pozdrav prof. Ljubi!'
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Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook
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Tia Jurčić pokazala je pratiteljima na društvenim mrežama zajedničke fotografije s očuhom Ljubom Jurčićem

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Tia Jurčić već nekoliko godina živi u Americi te sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama često dijeli fotografije iz Kalifornije, a ovoga puta objavila je fotografije na kojima je i njen očuh, bivši ministar i ekonomist, Ljubo Jurčić. Iako smo ga navikli gledati u odijelima kao političara i ekonomista, Ljubo je pokazao i svoju drugu stranu uživajući u opuštenim obiteljskim trenucima. 

 Njegov posjet pokćerki Tiji i unuku Domeniku u Los Angelesu popraćen je nizom toplih komentara, a fotografije su ubrzo postale hit.

- Stigao deda! Tom čovjeku se na faci vidi da je predobar - napisao je jedan pratitelj.

- Pozdrav prof. Ljubi, predobar profesor i čovjek - napisao je bivši Ljubin student.

- Uvijek sam obožavala kad bi usred predavanja onako random ispričao neki vic - napisala je druga studentica.

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