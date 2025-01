Objavili redoslijed nastupa na Dori 2025.: Pogledajte popis

HRT je početkom prosinca prošle godine objavio popis izvođača koji će se natjecati na Dori 2025., a pobjednik će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu koji će se održati u švicarskom Baselu. Hrvatska radiotelevizija je u ponedjeljak u 14 sati na svom službenom YouTube kanalu objavila redoslijed izvođenja pjesama i izvođača koji će se natjecati u polufinalnim večerima Dore 2025.

Redoslijed je ovaj:

Prva polufinalna večer:

Matt Saft - Welcome to the circus

Jelena Radan - Salut

Nipplepeople - Znak

Swingers - Ful Kul

Martha May - Running to the Light

Lelek - The Soul of my Soul

Teenah - Aurora

IVXN - Monopol

Marko Tolja - Through the dark

Magazin - AaAaA

Natalli - Dom si srcu mom

EoT - Bye Bye Bye

Druga polufinalna večer:

laaurakojapjeva - NPC

Marko Škugor - Šta da Boga molim ja

Fenksta - Ekstra

Marin Jurić Čivro - Gorjelo je

Filomena - Strong

Supersonic Trio - Animal

Irma - Enigma

Luka Nižetić - Južina

Ananda Lies - Lay Cold

Marko Bošnjak - Poison Cake

Petar Brkljačić - Kraj

Ogenj - Daj, daj

Dora će se ove godine održati u Opatiji, u sportskoj dvorani Marino Cvetković. Tijekom dvije polufinalne večeri, 27. i 28. veljače, predstavit će se ukupno 24 pjesme - po 12 u svakoj večeri.

Po osam najboljih iz svake polufinalne večeri plasirat će se u završnicu, koja će se održati 2. ožujka.