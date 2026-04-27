HOUSE OF THE DRAGON

Objavljen je datum! Evo kada možete pogledati premijeru treće sezone 'Zmajeve kuće'

Objavljen je datum! Evo kada možete pogledati premijeru treće sezone 'Zmajeve kuće'
Foto: HBO

Treća sezona od osam epizoda emitirat će se jednom tjedno, a završnica sezone na rasporedu je 10. kolovoza

Premijera treće sezone HBO Original serije „Zmajeva kuća“ (House of the Dragon) bit će 22. lipnja na HBO Max streaming platformi. Premijera na HBO kanalu bit će istog dana u 21:00 h. Treća sezona od osam epizoda emitirat će se jednom tjedno, a završnica sezone na rasporedu je 10. kolovoza.

POGLEDAJTE TEASER:

Temeljena prema romanu Vatra i krv Georgea R. R. Martina, serija je smještena 200 godina prije događaja iz „Igre prijestolja“ te donosi priču o kući Targaryen.

Suautor, showrunner i izvršni producent je Ryan Condal, uz suautora i izvršnog producenta George R. R. Martina. Izvršni producenti su i Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock i Philippa Goslett. Temeljeno na romanu Vatra i krv Georgea R. R. Martina.

Foto: HBO

U glavnim ulogama su Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain i Barry Sloane.

Prve dvije sezone serije „Zmajeva kuća“ dostupne su odmah na HBO Max streaming platformi.

Foto: HBO

Balkan bruji o eksplicitnoj poruci Dare Bubamare: 'Ima 29 godina, izdržao je od 4 do 6.30'
NEPREPOZNATLJIVA JE

Balkan bruji o eksplicitnoj poruci Dare Bubamare: 'Ima 29 godina, izdržao je od 4 do 6.30'

Poruka pjevačice Dare Bubamare o noći provedenoj s muškarcem je uzburkala javnost. Pogledajte kako se pjevačica mijenjala kroz karijeru
FOTO Lidija Bačić je kokicama prekrila minijaturne tangice: Biste li ih grickali s njom?
SPREMNA ZA FILM

FOTO Lidija Bačić je kokicama prekrila minijaturne tangice: Biste li ih grickali s njom?

Pjevačica je pozirala na kauču s kokicama. Rijetki su primijetili grickalice u njenim rukama jer je njima prekrila donje rublje koje je nosila. Svi su joj pisali komplimente
FOTO Upsić! Žanamari vjetar digao minicu, sve se vidjelo
OPET DIŽE TEMPERATURU

FOTO Upsić! Žanamari vjetar digao minicu, sve se vidjelo

Gdje da isfuiram ovaj outfit, pitala je Žanamari Perčić pratitelje dok je pozirala uz more u bijeloj suknjici i topiću. Sve je bilo mirno i jednostavno, a onda se umiješao vjetar i na trenutak podigao plisiranu suknjicu, tek toliko da prizor postane zanimljiviji.

