Objavljena najava za novi film Stevena Spielberga! Pogledajte o čemu se radi: 'Jedva čekam!'

Nakon zagonetnih jumbo plakata u New Yorku i Los Angelesu s porukom "Sve će biti otkriveno", filmski svijet je eksplodirao od uzbuđenja. Steven Spielberg, redateljski maestro i sinonim za Hollywood, najavio je svoj povratak znanstvenoj fantastici. Objavljen je prvi trailer za njegov dugoočekivani film "Disclosure Day" (Dan otkrivanja), čija se premijera očekuje 12. lipnja 2026. godine.

Prva najava za "Disclosure Day" vješto gradi napetost i misterij. U centru priče je televizijska meteorologinja iz Kansas Cityja, koju tumači Emily Blunt, a čiji se život preokrene kada tijekom prijenosa uživo doživi bizarnu, naizgled izvanzemaljsku senzaciju. S druge strane, pratimo lik kojeg glumi Josh O'Connor, koji očajnički pokušava svijetu otkriti istinu, uzvikujući rečenicu koja odzvanja trailerom: "Ljudi imaju pravo znati istinu."

Službeni sažetak filma postavlja ključna pitanja koja će gledatelje pratiti do kina: "Da saznate da niste sami, da vam netko to pokaže, dokaže, bi li vas to uplašilo? Ovog ljeta, istina pripada sedam milijardi ljudi. Bližimo se... Danu otkrivanja."

Uspjeh Spielbergovih filmova oduvijek je ležao u besprijekornoj suradnji s provjerenim kreativnim timovima, a "Disclosure Day" nije iznimka. Film se temelji na originalnoj Spielbergovoj ideji, dok scenarij potpisuje njegov dugogodišnji suradnik David Koepp. Njihov zajednički rad donio nam je neke od najvećih hitova u povijesti, uključujući "Jurski park" (1993.), "Rat svjetova" (2005.) i "Indiana Jones i Kraljevstvo kristalne lubanje" (2008.).

Ono što posebno raduje obožavatelje jest vijest da će glazbu za film skladati legendarni John Williams. Ovo će biti njihova nevjerojatna trideseta suradnja, partnerstvo koje je stvorilo neke od najprepoznatljivijih filmskih tema svih vremena.

Glumačka ekipa jednako je impresivna. Uz Emily Blunt i Josha O'Connora, u filmu glume i oskarovac Colin Firth, Eve Hewson ("The Knick") te Colman Domingo, koji je nedavno oduševio kritiku svojim ulogama. Glumačkoj postavi pridružuju se i Wyatt Russell, Elizabeth Marvel i drugi, garantirajući snažne izvedbe koje će nositi ovu epsku priču. Produkciju potpisuju Universal Pictures i Spielbergov Amblin Entertainment.

Društvene mreže eksplodirale su nakon objave trailera, a komentari obožavatelja najbolje oslikavaju status koji Spielberg i danas uživa. "Pola stoljeća, svako novo izdanje Stevena Spielberga je događaj koji se mora vidjeti. Već se radujem 'Disclosure Dayu'", napisao je jedan korisnik, dok je drugi kratko poručio: "Jedva čekam. Spielberg i izvanzemaljci! Računajte na mene!"