Objavljena nova i posljednja pjesma legendarnih Beatlesa

'Kristalno jasan' glas Johna Lennona odzvanja u novoj i 'posljednjoj' pjesmi Beatlesa objavljenoj u četvrtak zahvaljujući umjetnoj inteligenciji.

Ona je omogućila izdvajanje vokala pjevača Johna Lennona sa stare snimke i tako ponovno virtualno okupila popularnu četvorku.

- Ovo je najvjerojatnije posljednja pjesma Beatlesa i poslušajte je tu dolje, to je prava snimka Beatlesa - rekao je Paul McCartney (81) u kratkoj video poruci govoreći o nastanku melankolične pjesme 'Now and Then' u kojoj se miješaju zvuci klavira, solo gitare i žičanih instrumenata.

'Now And Then' objavljena je kao dvostruka A-strana, a prati je debitantski singl benda 'Love Me Do'.

Izvorno snimljena kao demo prije više od četiri desetljeća, 'Now and Then' je Lennon prvi put napisao i otpjevao 1978. Dovršili su je Paul McCartney, Ringo Starr i umjetna inteligencija.

'Now And Then' bila je jedna od nekoliko pjesama na kaseti koju je Lennon snimio za McCartneyja u svom domu u u New Yorku 1979., godinu prije smrti.

McCartneyu je kasetu dala Yoko Ono 1994.

Druge dvije pjesme, 'Free As A Bird' i 'Real Love', tonski su pročišćene, dovršene i objavljene 1995. i 1996. godine.

Beatlesi su isto pokušali napraviti i s 'Now And Then', ali nikako nisu mogli ukloniti pozadinsku buku sa snimke. Izdvajanje Lennonova vokala sada je omogućila umjetna inteligencija.

- Ostao nam je Johnov glas, kristalno jasan - rekao je McCartney.

Kada su stvarali 'Now and Then', inženjeri u WingNutu radili su sa 60 sati materijala snimljenih jednim mikrofonom koji je 'pokupio' instrumente muzičara u bučnoj gužvi, a ne u pažljivo izrađenom miksu.

Mikrofon je također uhvatio pozadinsku buku i čavrljanje, zbog čega je veći dio snimka bio neupotrebljiv.

Tim je odlučio iskoristiti umjetnu inteligenciju da odvoji dijalog od drugih zvukova.

Dvojica živih Beatlesa završila su 'Now And Then' prošle godine u Capital studiju u Los Angelesu i u snimku ubacila električnu i akustičnu gitaru Georgea Harrisona snimljenu 1995. godine. Paul i Ringo dodali su svoje dionice na basu, klaviru i bubnjevima.

Poznata producentska kuća koja je radila pjesmu, radila je na franšizi Gospodar prstenova, a producirala je i dokumentarac Get Back 2021. u kojem se pojavljuju The Beatlesi dok snimaju Let it Be.

Beatlesi - Lennon, McCartney, Starr i Harrison - razišli su se 1970. i nikad nisu više svirali zajedno.