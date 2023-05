Obožava Hrvatsku, šuškalo se da je bila s Ibrom. Ukrali su joj gole fotke i objavili na internetu

Sportska novinarka Diletta Leotta (31) plijeni pažnju svojim izgledom i brojnim skandalima u njezinom ljubavnom životu, nedavno je u videu na Instagramu objavila da je trudna s njemačkim s vratarom Loriso Kariusom (29).

POGLEDAJTE VIDEO:

Inače, Talijanka je 2017. godine prvi put progovorila o skandalu i krađi fotografija s njezinog privatnog mobitela. Voditeljici je netko hakirao iCloud i objavio fotografije koje su bile dio njezine privatne arhive, a za neke je rekla i kako nisu autentične.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

- Kad se sve to dogodilo nastao je kaos u mom životu. Mobitel mi je konstantno zvonio, ljudi su mi slali poruke, pitali što se događa... Prvo nisam plakala, no nakon tri dana me sve to slomilo i proplakala sam - rekla je tada voditeljica i dodala:

- Možda sam nekoliko tih fotografija poslala nekome, ali nisam ih vidjela godinama. Mislila sam da su obrisane. Ne osjećam se da sam nešto pogriješila. Htjela bih poručiti mladićima i djevojkama kojima se dogodilo nešto slično da se ne bi trebali osjećati krivima jer svatko ima pravo raditi sa svojim životom što želi.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Neki su je optužili da je sama objavila fotografije.

- To je smiješno i degutantno! Mislim da sam svojim radom na televiziji i profesionalnošću pokazala da je to smjer kojim želim ići - rekla je tada atraktivna Talijanka koju na društvenim mrežama prati skoro devet milijun ljudi.

Inače, najpoznatija sportska novinarka je prije Kariusa bila u vezi s bogatim turskim glumcem Canom Yamanom (33) te najpoznatijim talijanskim boksačem Daniele Scardinom (30). Leotta i Scardina bili su u vezi godinu dana, a prekid im je teško pao. Jedno vrijeme Dilettu su povezivali i s direktorom Sky Sporta Matteom Mammijem, a mnogi vjeruju da je upravo on razlog njene uspješne televizijske karijere.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Dugo se šuškalo i kako je zanosna Talijanka u vezi s nogometašem Zlatanom Ibrahimovićem (41) s kojim se upoznala dok su snimali reklamu. Zlatan je zatim viđen na Sardiniji u isto vrijeme kada je voditeljica slavila rođendan, a susjedi su izjavili kako su ga i nekoliko puta vidjeli kako dolazi u njen stan, te ostaje satima. Ona je oštro demantirala takve napise rekavši kako nikada ne bi bila s oženjenim muškarcem, no do danas postoje oni koji joj ne vjeruju. Navodno Zlatanova partnerica Helena Seger dopušta njegove povremene 'izlete'.

Foto: Instagram(Christopher Swann Photography

Najčitaniji članci