Obožavatelji ismijali Charlesa: Stajao na kutiji kako bi bio viši

Fanovi kraljevske obitelji su na staroj marki, na kojoj se nalaze princeza Diana, koja je preminula u 36. godini života, i princ Charles (69), uočili neobičnost.

Ova marka je objavljena 29. srpnja 1981. godine uoči slavlja njihovog vjenčanja. Dok nasmijani par na marki stoji jedno do drugoga, Charlesova visina izazvala je reakcije.

Na markici Charles je viši za glavu od Diane, dok u stvarnom životu su bili jednake visine - 178 centimetara.

Obožavatelj obitelji Philip Cohen (51) na društvenim mrežama objavio je svoje zapažanje.

They were the same height pic.twitter.com/2dPFaa9XVN