Obožavatelji serije 'Seks i grad' bijesni: 'Ovo je živi užas, pa totalno ste upropastili Mirandu'

Nakon što je prva sezona nastavka popularne serije iz 90-ih 'Seks i grad' mnoge ostavila razočaranima zbog manjka 'vrućih' scena kao što ih je bilo u originalu, čini se da će druga sezona biti nešto drukčija.

Nastavak se, prisjećamo, zove 'And Just Like That' i prati Carrie (Sarah Jessica Parker), Mirandu (Cynthia Nixon) i Charlotte (Kristin Davis) kroz nove prepreke u 50-ima. Početak prve sezone šokirao je gledatelje smrću Carrienog supruga Mr. Biga. Kasnije su se gledatelji razočarali kada je Miranda napustila dugogodišnjeg supruga Stevea zbog romanse s nebinarnom komičarkom Che.

Druga sezona serije već u prvoj epizodi imala je nekoliko vrućih scena od svih likova. Prisjetimo se, posljednja sezona je završila poljupcem Carrie i Franklyna, voditelja podcasta na kojem je gostovala, a sada, na početku nove sezone se s njim izležava u krevetu.

Odvjetnica Miranda uživa u jaccuziju sa Che, koju publika nimalo nije zavoljela.

Upravo su prema Mirandi i Che upućene najveće kritike publike, a brojni su nezadovoljstvo Mirandinom pričom izrazili na društvenim mrežama. Ukratko, mnogi ne prihvaćaju novu Mirandu i njezino ponašanje u seriji, a neki čak smatraju da je lik Mirande Hobbes potpuno uništen.

'Miranda Hobbes je mrtva. Cynthia Nixon glumi samu sebe', pišu tviteraši.

Brojni navode kako Mirandina priča u novoj sezoni vodi seriju u propast.

Velik broj gledatelj navodi kako ih posebno iritira odnos Mirande i nebinarne komičarke Che.

Druga sezona, za razliku od prve, sadrži mnogo više scena seksa, a neke su šokirale publiku.

''Ne mogu izbrisati iz glave scenu Che i Mirande u jacuzziju!'', ''Zašto je itko mislio da želimo vidjeti kako se Miranda muči s oblačenjem strap-on igračke za odrasle?!' - samo su neke od kritika bijesnih fanova.

Za sada su izašle tek dvije epizode, a serije će, čini se, biti puna provokativnih scena. Najavljen je i povratak Kim Cattrall u ulozi Samanthe Jones, a neki fanovi kažu kako je to jedino čemu se vesele u ovoj sezoni.

