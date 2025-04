'Oca nisam vidjela pet godina, a živimo u istom gradu': Lara je otkrila životnu priču u Survivoru

Nova igra, stari sukobi i sve žešće tenzije među timovima – u nadolazećoj epizodi 'Survivora' gledatelje očekuje uzbudljiv izazov koji će se igrati s povezima na očima. Dok se natjecatelji bore za nagradu, žuto pleme sve više priča o Srđanu, a dirljivu priču o svom odrastanju podijelit će Lara.

Odlučne natjecatelje 'Survivora' večeras očekuje napeta i fizički zahtjevna borba u areni koja pobjedničkom timu donosi sendviče, ledenu kavu, kroasane, voće i masažu, što u uvjetima ove avanturističke igre predstavlja pravu gozbu i luksuz.

- Danas u borbi matiramo zelene bez problema. Znamo otvaranje, znamo središnjicu i znamo završnicu - samouvjereno će poručiti Ivan, dajući naslutiti da žuti tim dolazi po pobjedu.

Foto: NOVA TV

Dodatnu sigurnost Ivan crpi iz timske povezanosti te poručuje: 'Uvjeren sam da možemo ovaj tjedan pomesti, da dobijemo čak i četiri igre. Stvarno smo se povezali i nema uopće klanova kod nas. A u zelenom plemenu je rasulo kako smo vidjeli.'

Posebna napetost osjeti se između žutog i zelenog tima, a osobito nakon nedavnog plemenskog okupljanja koje je obilježilo taktičko manevriranje pojedinih članova zelenog tima.

Matea će se osvrnuti na atmosferu u suparničkom taboru: 'Ušli su s taktikama od početka. Drago mi je da smo ovakvi kakvi jesmo, da ne igramo takve igrice, jer sačuvat ćemo svoj obraz i to je čar ove igre.'

Foto: NOVA TV

U areni će se odvijati jedinstvena igra s povezima na očima i zvončićima na udovima, u kojoj će natjecatelji u pješčanoj areni morati pronaći protivnika i skinuti mu zastavicu s leđa. Nakon igre, Luciano će izraziti zabrinutost zbog mogućeg suživota u kampu sa Srđanom.

- Ja ne znam kako ću ja s tim čovjekom na ujedinjenju - reći će Luciano, zabrinut zbog Srđanove lukave prirode kojom će ga pokušati manipulirati u igri s povezom na očima.

- On je netko kome je jako puno nedostajalo ljubavi kad je bio mali. Da sam mama, sad bi ga grlio svaki dan i to nadoknađivao. Mislim da on ima osjećaj da mora sam protiv cijelog svijeta. Čovjek kojem fali jako puno ljubavi.

Foto: NOVA TV

Osim strategija i taktika, gledatelji će imati priliku čuti i iskrenu ispovijest Lare Zavorović o njezinom odrastanju:

- Najteža situacija bila je kada se nisam vidjela i čula s ocem pet godina, iako živimo u istom gradu. Što se tiče moje majke, jako mi nedostaje. Rekla bih da je veliki borac. Voljela bih biti poput nje.

Larinu priču, kao i ishod zabavnog izazova za nagradu ne propustite pogledati u večerašnjoj epizodi Survivora na Novoj TV.

Foto: NOVA TV