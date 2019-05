'Očajna kućanica' Felicity Huffman uskoro će na robiju?

Američka glumica Felicity Huffman (56) odlučila se nagoditi sa tužiteljstvom i, kako je sama rekla, "prihvatiti sve što joj suđenje donese". A to bi, ako bude po željama tužitelja, barem četiri mjeseca u federalnom američkom zatvoru.

Zvijezda serije "Kućanice" i glumica Lori Laughlin (54) dio su "hobotnice" slavnih majki optuženih za davanje mita te organiziranje varanja na ispitima kako bi njihova djeca lakše upala u najbolje američke Ivy League škole. Dok Laughlin ne priznaje krivnju, djelom jer je mislila da tužiteljstvo blefira, Huffman se odlučila surađivati s vlastima.

Priznala je kako je dala 15.000 dolara kako bi se poboljšali SAT (ekvivalent državne mature) rezultati njezine kćeri.

- Beskrajno me sram radi onoga što sam učinila, to je bilo krivo. To što sam htjela pomoći kćeri nije izgovor za kršenje zakona ili nepoštenje - rekla je.

Ipak, užasnuta je, pišu američki mediji, što je, izgleda, čeka minimalno kazna od četiri mjeseca iza rešetaka zatvora, vjerojatno u Kaliforniji. Izgledalo bi to na sljedeći način. Ćeliju bi dijelila s još dvije ili tri žene, a dnevne bi obveze uključivale i čišćenje toaleta te kupaonica. Obitelj bi mogla vidjeti samo četiri sata mjesečno.

Američki pravosudni stručnjaci kažu da su šanse da izbjegne zatvor gotovo nepostojeće.

Huffman se boji maltretiranja jer će ju ostali mrziti jer je slavna i ima novca, dok je većina ostalih zaglibila u zatvoru velikim djelom zato jer su siromašni.

Uz to će "očajna kućanica" morati platiti kaznu od nekoliko desetaka tisuća dolara, te nakon izlaska iz zatvora biti će barem 12 mjeseci pod nadzorom nadležnih institucija.

Nagrađivana je glumica koja je bila nominirana i za Oscara majka dvije kćeri, Sofie Grace i Georgine Grace, a u braku je sa zvijezdom filmova poput "Fargo", William H. Macyjem (69), protiv kojeg nije podignuta optužnica.

- Ona mrzi pomisao da će biti odvojena od obitelji i takva mogućnost joj ledi krv u žilama. Ovo će biti ogroman šok i još veći skandal , obzirom da je uživala u svim privilegijama bogatog holivudskog života, a sada će ležati u hladnoj zatvorskoj ćeliji - donosi jedan srpski medij.

